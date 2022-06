Nem is sejtené, mennyit költ havonta elektromos berendezései miatt

Az elektromos berendezések mára már szinte megkerülhetetlenek minden egyes helyiségben az otthonunkban, emiatt egyáltalán nem is mindegy, hogy mennyi energiát fogyasztanak, az pedig pláne nem, hogy mennyit költünk emiatt egy-egy eszközre havonta. Gondolná, hogy a mikró használat nélkül is komoly energiaigénnyel bír, vagy hogy a játékkonzolok konnektorban hagyása is megérződik a rezsin?

Hiába próbálja kerülni vagy amikor csak lehet, kikapcsolni, kihúzni a használaton kívüli nagy energiaigényű elektromos készülékeit, nem csak ezekkel spórolhat energiát – ezzel együtt pedig komolyabb összeget –, ugyanis a kis energiaigényű készülékek tudatos használatával is jelentősebb pénz maradhat a zsebében a hónap végén.

Ugyan mindig is fontos volt az emberek életében, az infláció mértékének növekedése miatt most még inkább igyekszik mindenki meghúzni a költségeit, ahogy csak a lehetőségei engedik. Az élelmiszer és az üzemanyag mellett a rezsiköltség is mindig sarkalatos pont a havi kiadásoknál, amelyen azonban némi odafigyeléssel könnyedén faraghatunk kicsit.

A nagy energiaigényű, leginkább ritkán használt elektronikai berendezéseknél általában szem előtt tartjuk, hogy csak abban az esetben legyen bekapcsolva vagy bedugva a konnektorba, amikor használatban van, azonban kisebb eszközeink esetében hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről. Nem is gondolnánk, de egy mikró vagy egy laptop töltőjének kihúzásával is komolyabb összeget spórolhat meg.

De mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy elektronikai berendezéseinket és eszközeinket átlagosan mennyi ideig és mennyi pénzért használjuk, illetve melyek azok, amelyek fogyasztására különösen figyelnünk kellene?

Olcsón üzemeltethető háztartási eszközök:

Hajszárító

A kiadás és fogyasztás tekintetében a hajszárító az az eszköz, amely az egyik legkevesebbe kerül havonta, annak ellenére hogy szinte mindennap használjuk. A Sun szerint hozzávetőlegesen napi ötperces használat mellett, heti négy alkalommal ez megközelítőleg 48 pennybe (223 forintba) kerül havonta egy átlagos fogyasztónak. Ugyanez az összeg nem mérvadó, sok kicsi sokra megy, így a hőfok csökkentésével további forintokat takaríthat meg, ha nem a legnagyobb hőfokon üzemelteti a hajszárítót. A nagyobb hőfok ugyanis több energiát fogyaszt, emellett pedig nyáron vélhetően mindenkinek komfortosabb, ha nem forró fejjel kell szenvednie a hajmosást követően.

LED-es izzók

Az energiatakarékos LED-izzók már a nevükben hordozzák, hogy spórolhatunk velük. A hagyományos égőkkel szemben ez napi négy óra átlagos használat mellett akár két-három fontnak megfelelő, ezer-ezernégyszáz forintnyi összeg lehet izzónként a Energy Saving Trusts számításai szerint. A költségek tovább csökkenhetnek, amennyiben olyan időzítős és mozgásérzékelős rendszereket alkalmazunk otthonunkban, amelyeknek köszönhetően a négyórás átlagos használati időt jócskán lecsökkenthetjük, főként a nyári hónapokban, amikor elég sokkal későbbre beállítani az időzítőt a kései naplemente miatt.

Kenyérpirító

A legtöbb háztartásban főként a reggelik alakalmával kerül előtérbe a kenyérpirító, amely heti egy óra használat mellett 1,1 fontba (511 forintba) kerül havonta. Ugyan ez sem nagy összeg, és lehet, hogy hetekig eszébe sem jutna pirítóshoz nyúlni, azonban sokan nem tudják, hogy ezek az eszközök használat nélkül is fogyasztanak, ezért minden esetben húzza ki a konnektorból, amikor nem üzemel.

Fűnyíró

A nyári hónapokban az esőnek és a napsütésnek köszönhetően a kert gondozása is komoly munkával jár, amelynek velejárója a kisgépek üzemeltetése. Az üzemanyagárak miatt idén nyáron nem feltétlenül a benzines fűnyírók lesznek a legnépszerűbbek, azonban elektromos társaik használatával is érdemes spórolnunk. Heti egy óra használat mellett a fűnyírás körülbelül 1,22 fontba (567 forintba) fog kerülni egy hónapban, így továbbra sem érdemes minden egyes visszanőtt centi után a gépért futni, de nem fog bedőlni a háztartás akkor sem, ha nem hagyja szándékosan derékig érni a gyepet.

Mikrohullámú sütő

Ugyan a konyha egyik legtöbbet használt eszköze, üzemeltetése havonta nem kerül megterhelően sokba, átlagosan 1,51 fontba (702 forintba) napi tízperces használat mellett. A mikrohullámú sütő is azon eszközök közé tartozik, amely használaton kívül is energiát fogyaszt, emiatt érdemes kihúzni, amikor nem használjuk belátható időn belül. Az Economist szerint egy átlagos mikrohullámú sütő digitális órájának működtetése több áramot fogyaszt, mint maga az étel felmelegítése.

Laptop

Hiába gondolják sokan, hogy nagy energiaigényű, a laptop maga sem fogyaszt sokat, napi ötórás használat mellett a hordozható számítógépek üzemeltetése mindössze 2,31 fontba (1074 forintba) kerül havonta. Nem kell tehát a home office-ban dolgozóknak sem feltétlenül attól tartaniuk, hogy az otthoni munkavégzés jelentősen meglátszik a villanyszámlán, még akkor sem, ha egész nap megy a gép. A lap szerint legjobban akkor spórolhatunk, ha teljes töltöttségnél levesszük a töltőről a laptopot, és csak akkor tesszük vissza, amikor az akkumulátor lemerült.

Komolyabb költségeket igénylő eszközök:

Játékkonzol

Egy Xbox- vagy PlayStation-játékkonzol napi négyórás használata havi hat fontba (2,7 ezer forint), évente pedig 72,58 fontba (33,7 ezer forintba) kerülhet, ami ugyan havi bontásban magában nem tűnik nagy kiadásnak, azonban a konzolhoz vásárolt játékokkal és előfizetésekkel együtt már nem annyira olcsó mulatság. A költségeken – ahogy a legtöbb elektronikai eszköz esetében – úgy tud faragni, hogy használaton kívül kihúzza az eszközt.

Az Energy Saving Trust szerint a fogyasztóknak mérlegelniük kell, hogy mely eszközöket hagyják bekapcsolva. A becslések szerint a háztartások évente körülbelül 55 fontot takarítanának meg, ha minden eszközüket kikapcsolnák, amikor nem használják

– idézi a Sun egy másik témában íródott cikke, amely alapján évente összesen akár 25 ezer forint is megtakarítható csak azzal, ha kihúzzuk az éppen nem használt eszközeinket a konnektorból.

Vízforraló

Ugyan a téli hónapok elteltével a meleg italok iránti lelkesedés is lecseng, a vízforraló így is rendre elő-előkerül a háztartásban.

Az Utilita kutatása azt mutatja, hogy az Egyesült Királyságban élő felnőttek negyede gondolta úgy, hogy a vízforralója fogyasztja a legtöbb energiát – pedig valójában ez csak a hatodik legdrágább készülék havonta

– idézi a MoneyTransfert a lap.

A vízforraló mindössze napi 15 perces használata évi 80,64 fontba (37,5 ezer forintba) kerülhet, ami havi szinten 6,72 fontot (3,1 ezer forintot) jelent.

Fagyasztó

A legtöbb háztartásban ugyan már a legkülönbözőbb energiatakarékos megoldással felszerelt hűtő található, ám a fagyasztók használata továbbra is jelentős költséget ró a háztartásokra. Ezek összege havonta 9,52 fontba (4,4 ezer forintba) fáj. Esetükben ugyan a konnektorból való kihúzás nem lenne túl észszerű, mégis némi odafigyeléssel spórolhatunk ezeknél az eszközöknél is. A legfontosabb, hogy időről időre leolvasszuk a hűtőt, amellyel akár 150 fontot (69,8 ezer forintot) is félretehetünk éves szinten, hiszen minél jobban kell dolgoznia a hűtőnek, annál több energiát fogyaszt.

Elektromos hősugárzók

Ugyan a fűtési szezonnak már vége, egy-egy hidegebb estén igencsak jólesik befűteni kicsit a hűvösebb szobákat, ami miatt a fűtést még nem indítanánk el – ekkor kerülnek elő a különböző típusú és méretű elektromos fűtőtestek. Ezek, annak ellenére hogy valóban hamar felmelegítik a teret, meglehetősen sok elektromos áramot használnak, napi kétórás fogyasztás mellett körülbelül havi 16,8 fontba (7,8 ezer forintba) kerülnek, így hosszú távon semmiképp sem érdemes ezt a megoldást választani.

Légkondicionáló

Kétségkívül a legtöbb otthonban megtalálható elektronikai berendezés közül a légkondicionáló az, amely a legtöbbet fogyasztja, a nyári hónapokban pedig különösen megdobhatja a rezsit a hőségben kényelmünket szolgáló berendezés. Napi nyolc óra használat mellett a költségek havi szinten a 137 fontot (63 ezer forintot) is elérhetik, így a hűvös mellett érdemes odafigyelni arra, hogyan és mikor használjuk.

