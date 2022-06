Alapjaiban változtatta meg a zeneipart – 80 éves lett Paul McCartney

Nincs olyan ember, aki ne lenne tisztában akár minimálisan is Paul McCartney munkásságával, akinek neve mára, mondhatni, egybeforrt a Beatlesével. Minden idők egyik legsikeresebb előadójának tartják, akit nemcsak a szakma becsül, hanem a közönség sem feledkezett meg róla az elmúlt évtizedek alatt. A ma 80 évvel ezelőtt született zenész az édesapjának, Jimnek köszönheti, hogy ilyen közeli kapcsolatba került a szórakoztatóiparral. Jim a Mac's Jazz Band frontembere volt, a zene szeretetét pedig igyekezett gyermekeinek is átadni. A család esténként gyakran ült le a zongora köré, hogy énekeljenek. Ezen élmény ihlette egyébként a When I'm 64 című nótát. Az énekes édesanyja, Mary ezzel ellenben egy teljesen más hivatást űzött: szülésznőként dolgozott. 1956-ban bekövetkező halála rendkívül mélyen érintette az énekest. Ő ihlette a Beatles 1970-ben megjelent Let It Be című nótáját is.

John Lennon és Paul McCartney sorsszerű találkozása 1957 nyarán történt, amikor összefutottak a Woolton Village Fete rendezvényen, ahol fellépett Lennon zenekarával, a Quarrymennel, amihez a későbbiekben basszusgitárosként csatlakozott is. A banda ezt követően néhány névváltoztatás után kapta a Beatles nevet. Mikor 1958-ban Lennon édesanyja meghalt, McCartney, aki ekkor még mindig fájdalmasan gondolt vissza anyja elvesztésére, együtt tudott érezni a 17 éves fiatalemberrel. A szomorú eseménynek köszönhető, hogy hamar szoros kötelék alakult ki közöttük, mondhatni a barátságuk alapját képezte. Mire a Beatles 1962-ben leszerződött az EMI-Parlophone lemezkiadó céggel, már ők írták a zenekar legtöbb dalát.

Itt a vége

Lennon és McCartney mindent feláldoztak a dalszövegírás oltárán. Annak ellenére, hogy nem mindenben értettek egyet a zenekar ügyeivel kapcsolatban, sőt megesett, hogy nem is voltak beszélőviszonyban, a zene áthidalta a személyes konfliktusokat. McCartney a dalszövegírás mellett azonban ugyanolyan profin ért a hangszerekhez is. A basszusgitár mellett néhány Beatles-dal kedvéért dobverőt is ragadott, sőt van pár szólóalbuma, amelyeken a felcsendülő hangszerek mindegyikén játszott. Koncertjein rendszeresen gitárral a kezében tűnik fel a színpadon. A nevéhez kötődik a Beatles egyik legnagyobb slágere, a Yesterday is, ami állítása szerint álmában jutott eszébe, és abban sem biztos, hogy nem koppintotta-e valahonnan.

A Beatles óriási sikernek örvendett ebben az időben, a popzene forradalmárának tartották, ám az idő múlásával a zenekaron belül egyre jobban elkezdtek kiélesedni az ellentétek. 1966-ban már a turnézásnak is búcsút intettek. A tagok teljesen másképp képzelték el az együttes jövőjét, ahogy az időközben megjelenő újabb bandák sem könnyítették meg a dolgukat. Menedzserük halálát követően teljesen szétesett a zenekar, ami 1970-ben a feloszlásukhoz vezetett. McCartney viszont addig akarta ütni a vasat, amíg meleg, így már a Beatles feloszlásának évében egy albummal, majd egy évvel később egy újabb lemezzel jelentkezett. Akkori feleségével, Linda Eastmannel megalapították a Wings együttest, aminek legalább akkora sikere lett, mint korábban a Beatlesnek.

Lennon 1980-as meggyilkolása következtében azonban tíz évig nem kezdett turnézásba biztonsági okok miatt, ehelyett inkább csak a zenélésre koncentrált. Az 1984-es Add át üdvözletem a Broad Streetnek című filmben is feltűnt, ami várakozáson alul teljesített, nem lett közönségkedvenc. McCartney népszerűsége viszont ennek ellenére sem hagyott alább. 1997-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte munkássága elismeréseként, így azóta helyesen Sir James Paul McCartney néven kell említeni őt. A mindig nagy lángon égő McCartney szerelmi élete ugyanakkor kissé viharosnak mondható. Első feleségét, Lindát rákban vesztette el még 1998-ban, majd feleségül vette Heather Mills színésznőt, de mellette sem találta meg a boldogságot. 2008-as válásuk után három évvel már Nancy Shevell-lal együtt állt az oltár elé.

A festéshez is ért

A zenész a 21. század kezdetén sem állt le, gőzerővel dolgozott az új albumokon, köztük a Run Devil Run, a Driving Rain és a Chaos and Creation in the Backyard a Memory Almost Full című lemezeken, amelyek mind sikeresnek bizonyultak. McCartney-nak az ereiben csörgedezik a tehetség és az alázatosság, ami nemcsak közönségre talál, de ezzel együtt megbecsülésre is. Azonban nem a zenélés az egyedüli, ami eszközként szolgál számára az önmegvalósításhoz.

A 70-es évek végén kezdett festeni, klasszikus zeneművek készítésében segédkezett, adott már ki verseskötetet, több gyerekkönyvet, ahogy baletthoz is komponált már zenét. Mindemellett olyan jótékony ügyek mellett is kiáll, mint az állatok jogainak védelme, a taposóaknák felszámolása vagy épp a fókavadászat megakadályozása. Paul McCartney nem egy szimpla zenész, hanem egy ikon, akit a britek nyugodt szívvel emelhetnek piedesztálra, hiszen munkásságával büszkévé tette az egész nemzetet.

Nagy buli lesz

Nem véletlen, hogy 80. születésnapjának tiszteletére nagy murit csapnak szülővárosában, Liverpoolban. Családi házában, ahol a Beatles első dalait írták John Lennonnal, fiatal zenészek fognak előadni, akiknek kiválasztásában McCartney testvére, Mike is segített.

Még ha nincs is semmid, akkor is lehet csodát tenni

– mondta Mike a BBC-nek, kihangsúlyozva, még büszkébb lesz, ha sikerül ezt a gondolatot átadnia azon fiataloknak, akik tiszteletüket teszik majd az eseményen.

A Forthlin Road 20. szám alatt álló ingatlant még 1995-ben vásárolta meg a National Trust, itt élt a McCartney család 1955 és 1963 között. A National Trust birtokolja egyébként azt a házat is, ahol John Lennon nőtt fel, még kombinált túrákat is tartanak Lennon és McCartney szülőházainak megtekintéséhez.

(Borítókép: Jed Jacobsohn / Getty Images)