George Michael exe: Mindannyian számítottunk arra, hogy meghal

Ahogyan arról az Index is beszámolt, George Michael 53 éves korában, 2016 karácsonyán vesztette életét szívbetegség miatt. Exbarátja, a sikeres üzletember Kenny Goss a népszerű Grammy-díjas énekes halála után öt évvel, most először mesélt korábbi szerelme elvesztéséről.

A férfi elmondta, hogy az 1996 és 2009 közötti együttélésük alatt folyamatosan aggódott Michaelért, mivel komoly alkohol- és drogproblémákkal küzdött ez idő alatt.

Végül szakításukban is nagy szerepet játszottak az énekes függőségei.

Őszintén, mindig is nagyon utálta, hogy ennyire aggódom érte. Nem tudtam, mit tehetnék, mert akit szeret az ember, azért aggódik is

– idézi Goss szavait a Daily Mail.

A brit énekes-dalszerzőt volt párja minden erejével próbálta átsegíteni a nehéz időszakokon, ami miatt elmondása szerint Michael élete végéig hálás volt neki.

Mindannyian számítottunk arra, hogy meghal. Korábban mindig azt mondta, megmentettem az életét. Szerintem ez túlzás, de tényleg megpróbáltam. Sajnos nem sikerült…

– tette hozzá az exbarát.

Kenny Goss múzsája volt George dalszerzésének, és egy 2014-es turné során George elmondta rajongóinak, hogy a Where I Hope You Are című számot a szakításuk ihlette.

Őszintén megmondom, hogy nem emlékszem a rólam írt dalok szavaira. Szégyen. Amióta elhunyt, újra elkezdtem olvasni a dalszövegeket. Vagyis tulajdonképpen azelőtt kezdtem el ezt csinálni, hogy meghalt. Igazán jó, édes kapcsolatunk volt. Még csak nem is haragudtunk egymásra vagy ilyesmi. Ő volt életem szerelme, és azt hiszem, neki is én voltam élete szerelme

– vélekedett a férfi.

A brit énekes-dalszerző 2011 novemberében életveszélyes tüdőgyulladással került kórházba Bécsben, szövődmények is felléptek nála, a gyulladás pedig ráhúzódott a szívére. Bár állítása szerint ekkorra már felhagyott a kábítószerrel, a hosszú évek káros szenvedélye is hozzájárulhatott halálához.





(Borítókép: Kenny Goss és George Michael. Fotó: JIL Studio / FilmMagic / Getty Images Hungary)