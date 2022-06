Amilyen furcsán indult, olyan nagyot robbant a csütörtök este Sopronban. Két nap után végre eljutottunk oda, hogy fesztiválformát öltött a VOLT, a Bring Me The Horizon koncertjén pedig még Yungblud is felbukkant, aki az aznap esti fellépését korábban betegség miatt lemondta.

Az első két nap után, amikor számunkra is meglepő módon szemmel láthatóan kevesebb ember látogatott ki a soproni VOLT-ra, mint szokott, csütörtökön végre ismét megcsapta az embert az a fajta fesztiválfeeling, amelyre még 2019-ből emlékszünk. A tikkasztó hőség ellenére már az első koncertekre is szép számmal érkeztek látogatók, a Beko színpadon 17 óra körül a Down For Whatever, míg a nagyszínpadon Dzsúdló játszott akkor.

Bár a meleg miatt a közönség igyekezett úgy helyezkedni, hogy árnyékból figyelhesse a produkciókat, erre túl sok lehetőség nincs a rendezvényen: maximum a vendéglátóegységek és a hangosítópult mellett lehet naptól védett területre lelni. Egy idő után megjelent egy tartálykocsi is a helyszínen, amiből vizet locsoltak a közönségre – ezt láthatóan nagyon élvezte mindenki.

20 Follow the Flow Galéria: A Bring Me The Horizon valahogy mégiscsak elhozta Yungbludot a VOLT-ra (Fotó: Karip Tímea / Index)

Ahogy korábban megírtuk, ezen a napon Yungblud lett volna az egyik nemzetközi sztárfellépő a nagyszínpadon, ám szerdán betegség miatt lemondta a koncertjét. Ez sokaknak okozott csalódást, mert az angol énekes napjaink egyik legizgalmasabb előadója – bár nem először lépett volna fel Magyarországon, rengetegen vannak, akik még nem látták ezelőtt. A buli törlésével a nagyszínpad programja megváltozott: Dzsúdló után a Punnany Massif, majd a Follow the Flow következett. Utóbbi két csapat produkciójára az előző két naphoz képest meglepően sokan érkeztek: a Follow the Flow közönségének hangját már messziről lehetett hallani.

20 Galéria: A Bring Me The Horizon valahogy mégiscsak elhozta Yungbludot a VOLT-ra Fotó: Karip Tímea / Index

Addigra már szépen megtelt a rendezvény egész területe, ha nem is volt zsúfolásig megtöltve, ahogy az ember átevickélt egyik színpadtól a másikig, a fesztiválokra jellemző, hömpölygő tömegen kellett átvágnia. A vendéglátóegységek előtt és a kis színpadoknál is nagyon sokan voltak, ahogy a VIP-sátorba is egyre többen érkeztek. Majoros Péterrel is összefutottunk ott, aki egyébként Nikával és Curtisszel a VOLT Fesztivál zárónapján, szombaton lép fel majd a nagyszínpadon.

Döbbenetesen jó volt a Bring Me The Horizon

A nap fő fellépője a Bring Me The Horizon volt, akiket jómagam is kíváncsian vártam. Nem azért, mert a rajongójuk vagyok, hanem mert még sosem láttam őket élőben, sőt a munkásságukat is csak érintőlegesen ismertem eddig. A fesztiválok viszont pont ezért olyan izgalmasak számomra: az ember egy csomó olyan előadóval találkozhat, akiket elképzelhető, hogy korábban egyáltalán nem ismert, ám a produkciójukat látva aztán teljesen rájuk kattan. A Bring Me The Horizon valami ilyesmit ért most el nálam: mind látványban, mind zeneileg, mind a tagok színpadi jelenlétét tekintve lenyűgöző koncertet tolt a zenekar, ami nem csak rám, hanem érezhetően körülöttem mindenkire óriási hatással volt.

Már maga a színpadkép is marha jól nézett ki: egy hatalmas lépcsős emelvényt húztak fel a pódiumon, amelyen kétoldalt a dobos és a billentyűs jelentett stabil pontokat, a többiek le-fel rohangáltak közöttük a koncert alatt. A háttérben egy óriáskivetítőn különféle animációk, illetve helyből érkező képanyagok váltották egymást. De ennél több nem is kellett ahhoz, hogy padlót fogjon a közönség, a zene ugyanis olyan intenzíven robbant be és pulzált másfél órán keresztül a helyszínen, hogy az ember önkéntelenül is őrült mozgásba kezdett. A frontember Oliver Sykes ráadásul olyan hihetetlenül karizmatikus előadó, aki a puszta jelenlétével képes megragadni és magához láncolni a tekinteteket.

20 Bring Me The Horizon Galéria: A Bring Me The Horizon valahogy mégiscsak elhozta Yungbludot a VOLT-ra (Fotó: Karip Tímea / Index)

Oliver Sykes nem fél a rajongóktól

Én magam is meglepődtem, mekkora hatással volt rám a produkció, s bár még mindig nem volt teljesen tömve a nagyszínpad előtti tér, akik eljöttek, láthatóan ugyanazt érezték, amit én. A közönség tombolt, és amikor úgy jött ki a lépés, fegyelmezetten követte a frontember utasításait: ha kérte, üvöltöttek, tapsoltak, egymás nyakába ültek, vagy leguggoltak az emberek, hogy aztán egyszerre ugorjanak fel. Mondjuk, az a kis társaságunkból mindenkinek feltűnt, és viccből el is kezdtük számolgatni, vajon hány „fucking” hagyja el Sykes száját, aki a dalok között szorgalmasan kommunikált a jelenlévőkkel, és láthatóan a fellegekben járt attól, hogy mindenki őt ünnepli.

Ritkán látni olyan előadót, akinek ennyi érzelem olvasható le az arcáról, ami egyébként automatikusan át is ragad az emberre. Amikor lefutott a fotósárokba a rajongókhoz, az egy egészen megható pillanat volt: az első sorokból hirtelen egy csomó kéz nyúlt felé, hiszen érthető módon mindenki meg akarta érinteni. Sykes pedig boldogan vetette bele magát a rajongói ölelésekbe, a járvány miatti kényszerleállás után ezek a pillanatok valószínűleg neki is óriási élményt jelentenek.

Amit innen is köszönünk, az az Obey című szám, amelyet Yungbluddal közösen készített a zenekar. Ha itt lett volna az angol énekes, feltehetőleg be is szállt volna a dalba, de a Bring Me The Horizon így is elhozta nekünk a fiatal előadót:

a szám közben Yungblud az óriáskivetítőn jelent meg a saját részénél.

Az egyedüli dolog, ami engem még mindig picit zavar, hogy ilyen előadóknál azért jó lenne akkora tömeget látni, hogy egy gombostűt se tudjon leejteni az ember. Bár a harmadik napon jóval többen voltak a fesztiválon, amikor ilyen nemzetközi sztárok érkeznek, mint a Muse, a The Killers vagy a Bring Me The Horizon, az ember azt gondolná, közelharcot vívnak a rajongók a jegyekért. Pedig nem érdemes otthon ülni, ha már két éve az ilyen pillanatokra várunk: a fesztiválokon tényleg teljesen felszabadulhat az ember.

Mindezt alátámasztja az is, amit hazafelé láttunk: a nagyszínpados koncertek végével a tömeg egy része a kisebb programhelyszínek felé orientálódott, ahol még hajnalig folyt a mulatozás. Mi a taxizóna felé vettük az irányt, hiszen kell még energia a maradék két napra is, amikor olyan előadók érkeznek, mint a Sum 41, a Supernem, Majka és Curtis vagy épp Azahriah, akinek a neve már csütörtök este is elhangzott néhány poénkodó fesztiválozó szájából, amikor épp egy sor ToiToi mellett haladtunk el.

(Borítókép: Bring Me the Horizon. Fotó: Karip Tímea / Index)