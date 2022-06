Egyre rosszabb állapotban II. Erzsébet, szembeötlő a változás

A brit uralkodó, tekintve, hogy már 96 éves, nem örvend olyan jó egészségnek, mint fiatalabb korában, de ez, mondhatni, az öregedés természetes folyamata. II. Erzsébeten azonban nem fognak ki a betegségek, volt már koronavírusos is, ám újabban mozgásproblémák nehezítik meg a mindennapjait. Hogy kíméljék az egészségét, az elmúlt időszakban jó pár eseményt is ki kellett már hagynia. Köztük például a Trooping The Colour nevezetű eseményen sem ment végig a királyi család többi tagjához hasonlóan hintóban ülve a The Mall úton, hogy megcsodálhassák őt a jelenlévők, akik mind a 70 éves uralkodását ünnepelték.

A királyi család egyik szakértője, Daniela Elser most riadót fújt, és azt állítja, II. Erzsébet a szemünk előtt vész homályba. Mindezt arra alapozza, hogy azok a képek, amelyek a múlt héten készültek az uralkodóról – aki Új-Dél-Wales kormányzóját, Margaret Beazley-t fogadta az Egyesült Királyságban –, igen riasztóak.

Legalábbis akkor, ha összevetjük, hogy tavaly milyen állapotban volt, amikor Scott Morrison volt ausztrál miniszterelnökkel találkozott – írja a New York Post.

A különbség valóban megdöbbentő. Az eltelt 12 hónap alatt, úgy tűnik, hogy őfelsége jelentősen meggörnyedt, sokkal vékonyabb lett, és összességében úgy tűnik, mintha összezsugorodott volna

– jelentette ki Elser, aki azt is megjegyezte, hogy a királynő tavaly október óta majdnem minden hónapban lemondott egy eseményt.

Mint kifejtette, nagy titkolózás folyik azzal kapcsolatban, milyen állapotban is van pontosan II. Erzsébet, ám állítása szerint ezen információk elhallgatása könnyen visszafelé sülhet el, és rossz színben tüntetheti fel a királyi családot. Ezt pedig András herceg botrányát követően illene elkerülni.