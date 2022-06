Ireland Baldwin: Még tini voltam, amikor megerőszakoltak

A modell a közösségi oldalán avatta be rajongóit rég elfeledett titkába, amelyről még szülei sem szereztek tudomást soha.

Ireland Baldwin TikTok-oldalára töltött fel egy felvételt, amelyben mindamellett, hogy élete egyik legmegrázóbb élményéről vallott, támogatásáról szerette volna biztosítani a hasonló cipőben járó nőket. Mint kiemelte, nem gondolja, hogy mindenkinek kötelessége lenne beszélni a hasonló traumákról, csak akik elég erősnek érzik magukat hozzá.

Tinédzserkoromban megerőszakoltak, eszméletlen állapotban voltam, amikor történt, és ez az eset örökre megváltoztatta az életem

– fejtette ki a modell.

Ahogy elmondta, a történtekről senkinek nem számolt be, még az akkori barátjának vagy a szüleinek, Kim Basingernek és Alec Baldwinnak sem. Egyedül egy nővér tudott róla, aki kezelte a kórházban még akkor.

Sokáig eltemettem magamban ezt a titkot, ami rengeteg fájdalmat okozott nekem és azoknak, akiket szeretek

– tette hozzá Baldwin, valamint azt is megjegyezte, ezt követően olyan volt, mintha kihúzták volna a talpa alól a talajt. Sokat ivott, bulizott, gyógyszereket szedett, bántalmazó kapcsolatban élt, ahogy a barátaival is hadilábon állt a viszonya.

Mint kifejtette, évekkel ezelőtt teherbe is esett akkori barátjától, akivel nagyon boldogtalan volt. Párja ki is jelentette, hogy sosem szeretne gyereket, így az abortuszt választották. Baldwin megjegyezte, pontosan tudja, milyen érzés két egymást gyűlölő ember mellé születni. Mint mondta, csakis akkor fogna bele a gyereknevelésbe, ha szerető és támogató partner lenne mellette, illetve az anyagi helyzete is megengedné.

Saját magam választottam, és újra így tennék. Ez a te életed, a te döntésed

– zárta szavait.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!



(Borítókép: Ireland Baldwin 2020. január 27-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)