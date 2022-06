Meghalt a Vészhelyzet színésznője

A TMZ információi szerint június 26-án találtak rá Mary Mara holttestére a Szent Lőrinc-folyóban. A 61 éves színésznő a testvéréhez ment látogatóba, majd edzés gyanánt beugrott a vízbe, hogy ússzon egyet. A hatóságokat helyi idő szerint vasárnap reggel nyolc óra körül értesítették arról, hogy valaki belefulladhatott a folyóba Cape Vincent város környékén. Mikor a helyszínre érkeztek, a színésznő holttestére bukkantak a vízben. Az előzetes vizsgálat alapján nem tartják valószínűnek, hogy gyilkosság történt.

A syracuse-i születésű Mary Marát számos sorozatban és filmben lehetett látni. Szerepelt többek között a Vészhelyzet, a Lost, az Esküdt ellenségek, illetve a New York rendőrei című szériákban, továbbá a Mr. Saturday Night, The Hard Way és a Szerelmi bájital című filmekben. Leghíresebb szerepe a Nash Bridges sorozathoz kötődik, amelyben Bryn Carson felügyelőt alakította.