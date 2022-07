Az utazás, mint azt gondolhatjuk, nem volt egy sétagalopp. A 2017-ben útnak induló nő közel két év után, a Seychelle-szigeteken zárta le útját, amely során 450 repülőre szállt fel, és több mint 1,5 millió kilométert utazott légvonalban, végül az ENSZ által elismert összes országba eljutott.

A gyönyörű tájak meglátogatása mellett azonban sokszor megfordult a fejében, hogy nem tudja végigcsinálni, és feladja. „Többször előfordult, hogy bepánikoltam, és azt kérdeztem: istenem, kudarcba fog fulladni a tervem?” – mesélte a CNN-nek Nabongo.

Az elképesztő világkörüli utazásról könyvet is írt, amelyben képeken és személyes élményeken keresztül mutatja be a kalandot, a túra állomásait pedig Instagram-oldalán is végig dokumentálta.

Én egy igazi földrajzkocka vagyok, emiatt döntöttem úgy 2017-ben, hogy 35 éves koromig szeretném beutazni az összes országot. Végül ezen túllőttem 5 hónappal, de édesapám születésnapján pont végeztem, ami nagyon különleges és fontos számomra, ugyanis 19 éves voltam, amikor ő meghalt

– folytatta.

Az ugandai–amerikai származású, detroiti születésű nő az utazás megvalósítására amiatt érzett igazán késztetést, mert a földön körülbelül 400 olyan színes bőrű utazó volt, akinek sikerült ezt véghez vinni, nőként pedig dokumentálva még senkinek sem sikerült ezt elérnie.

Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy a világot fehér férfiak szemüvegén keresztül látjuk, ez viszont most más. Nyilvánvalóan teljesen egyedi az egész, hiszen mindenki egészen másképp éli meg a dolgokat. Rendkívül fontos üzenetnek tartom ezt, hiszen 2022-ben még mindig sokszor van, hogy én vagyok az egyetlen színes bőrű ember egy 300 utast szállító repülőn

– mondta.

Jessica Nabongo a társadalomra gyakorolt hatás mellett képeivel és könyvével szerette volna mindenkihez közelebb vinni a világ olyan tájait, ahova a legtöbb ember vélhetően sosem jut el. Az utazó szerint rengeteg olyan helyen is járt, amelyről senki nem is sejtette vagy sejti, hogy létezik és ilyen gyönyörű.

A sok pozitív élmény mellett azonban negatívumai is voltak az útnak. Peruba látogatását például azért élte meg csalódásként, mert korábban annyi képet látott a történelmi látnivalókról, hogy élőben már nem érte meglepetés.

Amikor megérkeztem Machu Picchuhoz, azt gondoltam, hogy ez pont olyan, mint a képeken. Igazi csalódás volt. Ha az ember olyan helyekre gondol, mint Bali és Marokkó, mindenki ugyanazokhoz a látnivalókhoz megy és ugyanazokat a dolgokat csinálja. Ez nem érdekes számomra. Ott van például Jemen, Afganisztán és Dél-Szudán. Nagyon remélem, hogy a történeteim révén csökken az elfogultság, különösen a fekete és barna országokkal kapcsolatban

– mondta.

Mivel Nabongo kettős állampolgár, így amerikai és ugandai útlevéllel is rendelkezik, ez pedig hatalmas segítség volt számára utazásai során, hiszen rengeteg országba csak az amerikai iratainak köszönhetően jutott be, viszont például Észak-Koreába és Iránba igencsak nehéz lett volna bejutnia az ugandai papírok nélkül.

Nabongo reméli, utazásai mások számára is példaként és motivációként szolgálnak majd, célja, hogy másokat is arra ösztönözzön, hogy ismerjék meg a világunkat, és az álmaikat sose adják fel.

Nem hiszem, hogy minden emberben megvan az a vágy, hogy az összes általam látott országba elutazzon, azonban szeretném, hogy tudják, minden megvan bennük ahhoz, hogy bármit elérjenek az életben

– tette hozzá Nabongo, aki utazásai során a világ minden pontján szerzett barátokat, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot.

A világutazó cikkünk készültekor újabb komoly célkitűzésének megvalósításán munkálkodik. Szeretne az összes amerikai államba eljutni, amelyek közül mindössze csak hat van hátra, így vélhetően ezen a listán is minden pont mögé hamarosan pipa kerül.