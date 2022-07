Pedofilbotrányba keveredett a BBC arca, dokumentumfilmben leplezték le

Tim Westwoodot már korábban is megvádolták azzal, hogy kiskorúakkal folytatott viszonyt, ám egy dokumentumfilmnek köszönhetően most még több nőt ismerhetünk meg, akik szintén a lemezlovas áldozatai voltak.

A BBC és a Capital Radio lemezlovasára igencsak rájárt a rúd az elmúlt időszakban, mivel egyre több áldozat jelentkezett, akik azt állították, fiatalon kapcsolatban álltak a mára 64 éves Westwooddal. A BBC News most egy dokumentumfilmben rántotta le a leplet a több mint két évtizedes, idézőjeles ámokfutásáról. A Tim Westwood: Hip-Hop's Open Secret című filmben olyan nők szólalnak meg, akik 1990 és 2012 között folytattak vele viszonyt.

Megszólal többek között egy 40 éves nő is, aki elmondta, akkor alkottak egy párt, amikor ő még csak 14 éves volt. Az állítólagos áldozat – akit Esther álnéven emlegetnek – szexuális ragadozónak írta le a DJ-t. Elmondása szerint egy szórakozóhelyen futottak össze még 1990-ben, majd Westwood megcsókolta őt, végül le is feküdtek egymással. A hatóságok egyébként már vizsgálódnak ez ügyben, hogy további részleteket tárhassanak fel. Westwood ugyanakkor tagadta, hogy bármiféle jogsértést vagy törvénytelenséget követett volna el.

Esther elmondása szerint olyan lelki sérülést szenvedett a rádióssal való viszonyának köszönhetően, hogy a későbbiekben el akarta dobni magától az életet.

Azt hittem, ez normális, de valójában nem mértem fel a helyzet súlyosságát. Nem volt igazi párkapcsolat, nem is volt szerelem, hanem egy olyan dolog, amit nem lehetett akárkivel megbeszélni

– fejtette ki a nő, illetve hozzátette:

Undorítónak éreztem magam, mérges és szomorú voltam, meg piszkos. Bárcsak úgy tehetnék, mintha meg sem történt volna, de megtörtént.

Több nő is áldozat

A rádiós még 2020-ban egy közleményt jelentetett meg, amelyben azt állította, minden ellene felhozott vád megalapozatlan, és hamis információkon alapul: „Határozottan kijelenthetem, hogy soha nem volt kapcsolatom 18 év alattival”. Esther azonban csak egyike azon nőknek, akik felfedték történetüket. Összesen tízen vádolták meg Westwoodot szexuális visszaéléssel, bár korábban egyikük sem tett bejelentést a rendőrségen.

Esther mellett egy másik nő is azt állította, hogy 16 éves volt, amikor egy párt alkotott a DJ-vel, aki akkoriban már a 40-es éveiben járt. Egy harmadik áldozat 20 éves korában találkozott vele – Westwood ekkor már országszerte járta a klubokat –, és elmondta, a lemezlovas annak ellenére is orális szexre kényszerítette őt, hogy ellenállást tanúsított. További két nő pedig arról számolt be, miszerint szexuálisan zaklatta őket.

Mint az a filmből kiderül, egy Lydia néven emlegetett nő is igen fiatalon, 16 éves korában futott össze Westwooddal a londoni Caesars klubban. A lemezlovas azonnal lecsapott rá, 18 hónapon át együtt voltak. Bár elmondása szerint a rádiós különösen kontrollmániás volt, teljesen elszigetelte őt a barátaitól és a családjától.

Volt egy otthoni telefonom, és azt követelte, adjam meg a jelszót, hogy ő is láthassa az üzeneteimet

– jelentette ki Lydia, illetve hozzátette, azt kívánja, bárcsak a férfi környezetében lévők, testőrök, titkárnők közbeléptek volna.

A rádiósról egyébként más történetek is előkerültek. köszönhetően a róla készült dokumentumfilmeknek. Kiderült többek között, hogy:

egy iskolai fellépésén azt ordítozta a háttérben, miszerint az első sorban álló, fekete ruhás lányt meg fogja fektetni,

egy másik lányt arra buzdított, hogy maradjon melltartóban a színpadon,

színes bőrű lányokat fogdosott egy fellépésén,

egy nő melleit bámulta a felsőjébe bekukkantva, majd azt kérdezte, igaziak-e,

egy fesztiválon nem volt hajlandó elengedni egy nőt, akinek a saját szexuális vágyait súgta a fülébe.

És az sincs kizárva, hogy a továbbiakban nem fog előkerülni még több történet Westwood piszkos múltjából.

Összeomlott a kártyavár

Tim Westwood az angliai Peterborough-ban élő, egykori anglikán püspök Bill Westwood fiaként látta meg a napvilágot. A helyi rádióban kezdte pályafutását, mielőtt a londoni Capital Radióhoz került, majd saját műsort is kapott a BBC Radio 1-en. A rádiós műsorvezető 2013-ban, közel 20 év után hagyta ott a Radio 1-et és a Radio 1Xtra-t, majd visszatért a Capital Xtrához, hogy szombat esténként vezethessen műsort, „The Big Dawg”-ként is emlegették.

A botrány akkor robbant ki, amikor a BBC és a Guardian hét nő vallomását hozta nyilvánosságra, akik szexuális ragadozóként írták le Westwoodot. Ám ő már az ügy kirobbanása óta tagadja, hogy bármi köze lenne az elhangzottakhoz, mivel negyvenéves pályafutása alatt még soha nem tettek feljelentést ellene – legalábbis a képviselője ezt állította. A történtek hatására pedig lemondani kényszerült a heti Capital Xtra című rádióműsoráról is.

(Borítókép: Tim Westwood 2010. május 22-én. Fotó: Andy Sheppard / Redferns / Getty Images Hungary)