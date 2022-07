Kilencéves lett György herceg – mennyire ismeri a trónörököst?

Mintha tegnap lett volna, mikor Vilmos herceg és Katalin hercegné első gyermeke, György herceg meglátta a napvilágot. Különösen nagy volt az öröm, mivel a kis herceg édesapja jelenleg a második az öröklési sorrendben, tehát György herceg születése egyúttal azt is jelentette, hogy világra jött a trón újabb várományosa. A trónörökös ma töltötte be kilencedik életévét, bár nem valószínű, hogy egyhamar ő lesz az Egyesült Királyság feje, ám egyszer biztosan. Hosszú út áll még előtte, ahogy a családját övező érdeklődés miatt is nagy megpróbáltatások várnak rá, így csak remélni lehet, hogy állni fogja a sarat. Hogy mennyire ismeri a még szárnyait bontogató herceget, azt pedig az alábbi kvízben tesztelheti.

(Borítókép: György herceg 2022. július 10-én. Fotó: Karwai Tang / WireImage / Getty Images Hungary)