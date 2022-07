Az Earth, Wind & Fire hozza el idén a Balatonra a nyolcvanas éveket

Augusztus 4. és 6. között tartják a nyári balatoni jazzrendezvények legrangosabbikát, a Paloznaki Jazzpikniket, amely már a nyitónapján is olyan csemegéket ígér, mint a brit Emeli Sandé és a két Quincy Jones-tanítvány, Richard Bona és Alfredo Rodriguez fellépése. A ’80-as, ’90-es évek legnépszerűbb brit énekesnője, Lisa Stansfield és a Stereo MC’s is komoly húzónevei lesznek az idei eseménynek, csakúgy, mint a több mint 50 éve indult, a funky- és a soulmuzsika egyik úttörőjének számító, kortalan slágereivel évtizedeken át taroló Earth, Wind & Fire.

A csütörtök egyértelmű sztárja a brit soul- és R&B-énekes-dalszerző, Emeli Sandé. 2012-ben debütált Our version of Events című első önálló lemezével, amely elsöprő sikert aratott, hiszen heteken át állt az első helyen, és a legnagyobb példányszámban eladott album lett az Egyesült Királyságban. A zene ügyéért tett szolgálataiért pedig Erzsébet királyné a „Brit Birodalom Rendjének tagja” címmel tüntette ki. Sandét Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band követi. A két nagy múltú jazzmuzsikus ebben a felállásban tavaly óta járja a világot.

A folytatásban is világsztárok

A második nap húzóneve a nagyszínpadon egyértelműen Lisa Stansfield lesz. Az énekesnő első albuma, az 1989-es Affection hatalmas áttörés volt, hiszen olyan pop- és klubslágereket szült, mint az All Around The World és a People Hold On. A következő években kiadta a Real Love, a So Natural és a Lisa Stansfield című albumokat, a 2000-es években pedig a díva a popzenéről a színészetre helyezte át a hangsúlyt; játszott filmekben, sorozatokban is.

Stansfield után a a veterán Stereo MC’s vadítja majd a nézőket. Nem először járnak itt, és mindig fergeteges bulit nyomnak. Rob Birch és Nick Hallam majdnem 40 éve gyártják a slágereket. Zenéjük a funk, az elektro és a hiphop nagyon jól fogyasztható elegye. Nem maradnak majd el vélhetően legnagyobb sikereik, mint például a Connected, a Step it up, az Elevate my mind vagy éppen a Ground Level.

A szombati zárónap zenei bombáját ugyancsak a nagyszínpadon dobja majd le Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experince nevű formációja. Az eredeti EWF még 1969-ben alakult, a hetvenes évek közepétől számos nagy sláger (September, Boogie Wonderland, Fantasy) fűződött a nevéhez. A nyolcvanas évekre a csapat és zenéje elfáradt. 1990-ben viszont az egyik alapító, Al McKay gitáros úgy döntött, hogy újra összeszedi a tagokat, és az Earth, Wind & Fire romjain egy új zenekart hozott létre, amely egy darabig LA Allstars néven játszott. Később változott nevük a jelenlegi Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience-re.

A Jazzpiknik zárókoncertje az MF Robotshoz köthető. A duó döbbenetesen jó, friss, lüktető zenéje eklektikus és egyedi keveréke a funk, az elektronikus, az acid jazz, a smooth soul és a pop stílusoknak. A formációt a The Brand New Heavies alapítója, dalszerzője és zenei rendezője, Jan Kincaid, valamint Dawn Joseph énekesnő alkotja, aki a vokalistája volt Rod Stewartnak, Phil Collinsnak, Michael Bublénak, Craig Davidnek, sőt még Rick Astley mellett is feltűnt Paloznakon.

Kisebb színpadok

A Jazzpiknik nagyszínpados koncertjeit megelőzően, illetve azokkal párhuzamosan 3 kisebb helyszínen is lesznek fellépők. Ezeken a hazai jazz-, funk- és soulszcéna mintegy két tucat tehetséges fiatal előadója és zenekara váltja majd egymást.

(Borítókép: Al McKay a The Earth, Wind & Fire Experience-szel a Hamar Music Festivalon Norvégiában 2011. június 24-én. Fotó: Ragnar Singsaas / Redferns / Getty Images)