Kiderült, ez okozta a Keresztapa színészének halálát

Több komoly betegséggel küzdött, kiderült, mi okozta A Keresztapa filmek Sonny Corleonéját alakító James Caan halálát. Az Oscar– és Emmy-díjra is jelölt színész július 6-án, 82 éves korában halt meg.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 82 éves korában meghalt A Keresztapa és a Brian éneke című filmek színésze, James Caan.

A filmcsillag, akit a Keresztapában játszott maffiózó, Sonny Corleone szerepéért Oscar-díjra, az 1971-es Brian éneke című filmben alakított szerepéért pedig Emmy-díjra jelöltek, számos nagy televíziós szerepben is megmutatta tehetségét. Játszott többek között a Mi a manó című filmben és a Las Vegas című sorozatban is. Családja Caan Twitter-oldalán számolt be a hírről.

Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy Jimmy július 6-án este meghalt

– áll a tweetben.

A halál oka eddig ismeretlen volt, azonban a TMZ-hez eljuttatott dokumentumokból kiderült,

a színész szívroham következtében vesztette életét.

A kivonat szerint Caan koszorúér-rendellenességben szenvedett, emellett pedig krónikus obstruktív tüdőbetegsége is volt, amelyek együttese végzetesnek bizonyult.

A halotti anyakönyvi kivonat szerint James július 6-án, 21:02-kor halt meg a Ronald Reagan UCLA Medical Centerben Los Angelesben. A színészt azóta az Eden Memorial Parkban temették el, amely számos híresség végső nyughelye.

James Edmund Caan Bronxban született, a Michigani Állami Egyetemen és a Hofstra Egyetemen tanult, ahova többek között Francis Ford Coppolával is együtt járt. Színészetet a New York-i Neighborhood Playhouse színiiskolában hallgatott.

Négyszer volt házas, mind a négyszer elvált, öt gyereke született.

(Borítókép: James Caan 2022. február 22-én. Fotó: Frazer Harrison/Getty Images for Paramount Pictures)