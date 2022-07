Táncosként indult, mégis az énekléssel és a színészettel vált megkerülhetetlen hírességé a Puerto Ricó-i szülők gyerekeként pontosan 53 évvel ezelőtt, 1969. július 24-én született Jennifer Lopez. A ma már igazi szexszimbólumnak számító előadónak olyan számokat köszönhetünk, mint az If You Had My Love, az On The Floor, vagy a Dance Again, de J. Lo a filmvásznon is maradandót alkotott olyan filmekben, mint az Álmomban már láttalak, a Tánc szenvedélye vagy a A Wall Street pillangói. De mit tud még az ötvenen túl is huszonéveseket meghazudtoló formában lévő Jennifer Lopez életéről? A mai kvízünkben Ön is tesztelheti tudását!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Jennifer Lopez. Fotó: Amy Sussman / SHJ2019 / WireImage / Getty Images Hungary)