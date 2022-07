Elvesztette lányát a Neoton basszusgitárosa: alkohol vezetett a tragédiához

Rendhagyó beszélgetés zajlott a Retro Rádióban, amely hétfőn a YouTube-ra is felkerült. Baracs János, a Neoton Família basszusgitárosa volt a Sztársáv vendége, aki legnagyobb fájdalmáról, a lánya elvesztéséről vallott a műsorvezetőnek, Várkonyi Attilának. Mint az többször is elhangzott, a beszélgetést azért vállalta a zenész, hogy ezzel felhívja a szülők figyelmét egy talán elkerülhető tragédiára, amelynek lánya esetében az alkohol volt az oka.

Szülőként elfogult volt

Baracs tudatában volt annak, hogy a lánya szokott alkoholt fogyasztani, csak szülőként ezt nem akarta elfogadni, illetve megpróbált úgy tekinteni erre, hogy nem akkora probléma, ha összejön a barátaival, és elfogy egy üveg bor. Ezt hosszú ideig így kezelte, de aztán voltak figyelmeztető jelek is persze, mint az apró hazugságok, a tagadás, illetve amikor egy alkalommal olyan állapotban találták meg Vicát, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A kis jelzéseket szülőként eleinte ő nem is vette észre, pedig a párja, akiben ugye nem volt meg az elfogultság, már akkor is rámutatott ezekre, amin aztán többször össze is vesztek.

Én azt hittem, rosszat akart, de nem akart rosszat. Én voltam, aki vak volt. És azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy a szülők mindig vakok akarnak lenni, mert mindannyian tökéletesnek akarjuk látni a gyerekünket

– mondta a zenész, hozzátéve: később visszagondolva már azt is látja, hogy a lánya társasági élete is nagyon beszűkült volt, de a legfontosabb jelzés szerinte a tagadás, mikor többször is rákérdezett a lányánál, hogy talán iszik, amire mindig nemleges választ kapott.

A túl sok segítség sem mindig jó

Baracs János egyébként elmondása szerint nagyon jóban volt a lányával, napi kapcsolatban voltak, együtt jártak bevásárolni, Vica pesti albérletét is ő fizette. A gyermeke azt mondta, ha dolgozni kezd, eltartja magát – de ez is már 5 éve csúszott. Édesapaként számára egyáltalán nem volt probléma, hogy támogassa, most viszont már úgy gondolja, ezzel is vigyázni kell, mert a túl sok segítséggel leneveljük az életről a gyereket.

Meg kell tanítani arra a gyerekeket, hogy kell élni, és igen, ha néha nélkülözniük kell, és néha nekik kell erőlködniük azért, hogy elérjék a céljukat, akkor valószínűleg sokkal erőteljesebb akarás lesz bennük ahhoz, hogy kiteljesedjenek, mint ha mindig a szülőtől várják a megoldást.

2021. december 12-én aztán azzal hívta fel a lánya, hogy végre talált egy olyan állást, amihez tényleg lenne kedve: boldogan újságolta, hogy egy gyógynövényboltba keresnek munkaerőt, ahova másnap 10 órakor megy állásinterjúra majd.

Úgy tettük le a telefont, hogy azt mondta, nagyon szeretlek, apuci, jó éjszakát!

– mondta a zenész, akinek ez volt az utolsó beszélgetése a lányával. Mivel abban a tudatban volt, hogy Vica az állásinterjún van, nem aggódott, hogy másnap reggel nem jelentkezett. Délben viszont lánya egyik barátnője azzal hívta fel, hogy hiába szeretné elérni Vicát, nem tudja. Akkor jutott eszébe, hogy a telefonján lévő követőapplikációval le tudja ellenőrizni, merre van a gyermeke, ami azt mutatta, hogy a lakásában. Ezek után felhívta, de Vica sokadszorra sem vette fel mobilját, aztán egyszer csak már nem is csöngött ki a készülék egyáltalán. Átrohantak párjával a lány lakásához, amit fel kellett törni, hogy bejussanak. Vicát a konyhában találták meg holtan.

Baracs János a mai napig nem tudja feldolgozni lánya elvesztését, amiről azért tartotta fontosnak beszélni, hogy másokkal ne történhessen meg ilyesmi, hanem az apró jelekre figyelve megelőzhessenek egy esetleges tragédiát. A zenész emellett az egészségügyi rendszer egyik súlyos hibájára is felhívta a figyelmet: azt mondta, ők többször is próbálták orvosi kezelés alá helyezni a lányát az alkoholproblémái miatt, ilyesmire azonban a páciens beleegyezése nélkül Magyarországon nincs lehetőség. Még akkor sem, ha az illető családjában többen állítják, hogy nagy a baj.

A beszélgetést itt tudja meghallgatni:

(Borítókép: Baracs János. Fotó: Zih Zsolt / MTI)