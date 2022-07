Nem először készít valaki videót arról, hogy a brit királynő londoni lakhelye mellett, a Buckingham-palotánál turisták teszik próbára az ott őrt álló katonák türelmét. Vannak, akik az egyébként mozdulatlanul és szótlanul álló egyenruhások ruháját vagy fegyverét próbálják megfogni, egyesek pedig egyszerűen csak viccesnek érezve magukat különböző pózokban fényképezkednek az őrökkel.

A gyalogosok mellett lovas katonák is találhatók a palota közelében, akik még több turista számára jelentik a tökéletes kiegészítést a londoni városnézésen készült képeikhez. A katonák általában tényleg irigylésre méltó türelemmel veszik a turisták közeledését, azonban van egy határ, amikor már nekik is be kell húzniuk a járókelők által előszeretettel megtépázott gyeplőt.

Így történt ez a napokban is, amikor egy szőke hölgy egy fotó miatt túl közel ment egy lóháton ülő őrhöz, aki – miután a fotózkodó nő még a lovat és gyeplőjét is megfogta – kikelt magából, és üvöltve tette helyre a túl közel merészkedő turistát – írja a Sun.

Álljon el a királynő őre elől, és ne nyúljon a gyeplőhöz!

– kiabálta az őr.

A lovas katona és a szőke találkozásáról készült videót TikTokra töltötte fel egy felhasználó, a videó pedig hamar elterjedt a közösségi média felületein. A történtekkel kapcsolatban azonban jócskán megoszlanak a vélemények, egyesek az őr reakciót túlzónak, indokolatlannak és a tisztségéhez mérten méltatlannak találták, míg mások a védelmére keltek, miszerint csak a kötelességét teljesítette.

Igazságot tenni ugyan nehéz az ügyben, a hadsereg szóvivője szerint a nagy hangzavar miatt az őrök gyakran csak így tudják tartani a rendet a helyszínen.

Minden ehhez hasonló esetet komolyan veszünk, és szeretnénk biztosítani, hogy mindazok, akik ellátogatnak a Horse Guardsba, kellemes időtöltést kapjanak. Ez a terület különösen nyüzsög a turistáktól, és az őrszolgálatot teljesítő katonáknak időnként hangosan kiabálniuk kell, hogy figyelmeztessék a lakosságot, ha túl közel kerülnek a lovakhoz, ami ebben az esetben történt. A lovasbokszok mellé táblákat helyeztünk el, miszerint a lovak harapnak, és mindig arra kérjük az embereket, hogy ne kerüljenek a lovak közelébe, hiszen könnyen kiszámíthatatlanná válhatnak

– mondta a Mirrornak a szóvivő.

(Borítókép: Chris J Ratcliffe / Getty Images)