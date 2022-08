Milliókat fogadott el Károly herceg egy Putyinhoz köthető orosz oligarchától

Károly herceg és Moshe Kantor kapcsolata igen régre nyúlik vissza. II. Erzsébet legidősebb fia és Putyin egyik kebelbarátja többször találkoztak az elmúlt években, ám 2019-ben megállapodást is kötöttek. A herceg ugyanis elfogadott egy tíz évre szóló, összesen hárommillió fontos adományt az oligarcha alapítványától. A trónörökös jótékonysági szervezete, a The Prince's Foundation végül 2019-ben kapta meg a beigért összeg első részletét, háromszázezer fontot – írja a Daily Mail.

Mindez azért is különös, mivel Moshe Kantor már 2018-ban felkerült az amerikaiak Putyin-listájára, amelyen olyan üzletemberek neve szerepel, akik az orosz elnökhöz köthetőek. Putyin holdudvarának körmére azt követően koppintottak rá, hogy a hatóságok tudomására jutott, orosz beavatkozás történhetett a 2016-os amerikai elnökválasztásba. Bár az tény, hogy az amerikaiaknak arra vonatkozólag nincs bizonyítéka, Kantor kétes ügyekbe keveredett. A listára való felkerülést ugyanis az határozta meg, kinek, mekkora a vagyona, és mennyire ápol jó viszonyt az orosz kormánnyal.

Kantor, aki egy 31 millió font értékű kastélyban él Hampsteadben, egy volt azon orosz oligarchák közül, akiknek szankciókkal kellett szembenézniük az ukrán-orosz háború miatt. Befagyasztották alapítványának számláit, ami mélyen érinthette az oroszokat, mivel a brit külügyminisztérium szerint az üzletember az Acron műtrágyagyártó cég legnagyobb részvényese, így nagy jelentőséggel bír az orosz kormány számára. A férfi éveken át ügyködött azon, hogy jó kapcsolatot alakítson ki Putyinnal, és mindeközben több mint 15,5 millió fontot juttatott el brit intézményeknek, beleértve a herceg alapítványának igért hárommillió fontot.

Kantor észszerűnek tartja az adományt

A 68 éves üzletember, akinek a becslések szerint 3,5 milliárd fontra rúg a vagyona, már legalább hétszer találkozott Putyinnal. Az orosz elnök, illetve Károly herceg is beszédet mondtak a Kantor által rendezett holokauszt-fórumon 2020-ban. A trónörököst lencsevégre is kapták az oligarchával, amint beszélgetésbe elegyedtek. Kantor képviselője az üggyel kapcsolatban kijelentette, alaptalanok az ellene felhozott vádak, mivel semmilyen kapcsolatot nem ápol Putyinnal, ahogy azt is sérelmezi, hogy orosz oligarchának tartják. Azt pedig igen észszerűnek tartja, hogy adományoz brit szervezeteknek, mivel ő és családja több mint tíz éve élnek Nagy-Britanniában.

A nyilvánosságra kerülő újabb ügylet egyébként nemigen tesz jót a herceg hírnevének, mivel nemrég arra derült fény, milyen szálak fűzik őt Oszama Bin Laden családjához. A Clarence-ház ekkor azt közölte, a herceg közreműködése nélkül fogadták el az ajánlatot. A The Prince's Foundation a Kantor üggyel kapcsolatban pedig kijelentette, az adományok elfogadásáról szóló döntés „az akkoriban rendelkezésre álló információkon alapult, nem pedig olyanokon, amelyek később kerültek napvilágra”.