Rendbontó fesztiválozó miatt állította le a buliját Alan Walker a Szigeten

A sztárelőadók is tudják, hogy a biztonságnál nincs fontosabb: szombat este Alan Walker maga parancsolt le egy fesztiválozót a partisátor tartószerkezetéről.

A féktelen bulizásnak is vannak határai, egy ilyen hatalmas rendezvényen pedig, mint a 95 ezer főt befogadni képes Sziget Fesztivál, nagyon fontos, hogy a közönség biztonságára is ügyeljenek. Ezt pedig nemcsak a szervezők és a területen dolgozó biztonsági őrök tudják, hanem maguk az előadók is, akik készséggel közreműködnek, ha épp erre van szükség.

Szombat este a Party Aréna sátorban állt a DJ-pult mögé Alan Walker. A fiatal lemezlovasra rengetegen voltak kíváncsiak, a sátorból szabályosan kifolyt a tömeg, a későn érkezők már csak nehezen tudták a belső térbe verekedni magukat. Ennek a helyszínnek egyébként csodálatos az akusztikája, az embert szinte elárasztja a zene belülről, így tényleg nagy élmény bármelyik itt fellépő előadó szettjét végigbulizni.

A jelenlévők rendesen bele is feledkeztek a mulatozásba. Páran úgy gondolták, szeretnének kicst kitűnni a tömegből, és betámadták a sátort tartó vasszerkezeteket, s bár azokat külső borítással látták el az építők, volt néhány leleményesebb, akinek így is sikerült felmásznia a magasba, hogy a tömeges veretést onnan vezényelje. Picit emlékeztetett a szitu a Budapest Parádéra, ahol minden oszlopon csüngött valaki. Abban is biztos vagyok, hogy semmi rosszat nem akartak a bátor önkéntesek, csupán belefeledkeztek a hangulatba, és fel akarták dobni a bulit.

Fotó: Pogonyi Nóra

A biztonság viszont mindennél fontosabb, és miután ekkora tömegben és hangzavarban igen nehéz lenne leszedni a magasból a rendbontó fesztiválozókat, mikor egyikőjük már csaknem a plafonig mászott, a biztonsági szolgálat Alan Walkerrel együtt a legjobb megoldást választotta:

a DJ lehúzta a zenét, és ő maga kérte meg a férfit, hogy szíveskedjen lejönni a tartószerkezetről, mert addig nem folytatja a show-t.

A tömegnek sem kellett több, mindenki egyszerre kezdte kiabálni a magasban csüngő fiatalembernek, hogy jöjjön le, mert folytatnák a mulatozást. Mindez talán csak egyetlen percig tartott, a srác engedelmesen visszamászott a talajra, ahol már várta őt a biztonsági szolgálat, hogy elmagyarázzák neki a szabályokat. A veretés ezután gond nélkül folytatódhatott tovább, és ahogy az kollégám beszámolójából is kiderül, Alan Walker elképesztő bulit csapott.

(Borítókép: Alan Walker. Fotó: Szabó Réka / Index)