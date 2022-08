Elcsíptük Palvin Barbarát a Sziget Fesztiválon

A hírességek számára is vonzó hely a két év után felélesztett összkulturális rendezvény, a szerdai start óta több celebritás is kilátogatott már a Szigetre, még Palvin Barbival is összefutottunk Calvin Harris fellépése előtt.

Negyedik napja dübörög a Sziget Fesztivál, amely a hosszú szünet után szerdán rögtön egy telt házas nappal indított. Ezen persze nem kell csodálkozni: a kuriózumnak számító többnapos esemény világszerte nagy népszerűségnek örvend, ahol vendégként a magyar hírességek rendszeresen, sőt olykor még világsztárok is megfordulnak.

Az idei Sziget nyitónapján a Dűne forgatása miatt épp Budapesten tartózkodó Timotheé Chalamet is kilátogatott a rendezvényre, ahol a baseballsapkája és a szájmaszkja ellenére többen is kiszúrták, ahogy a Rüfüs Du Sol koncertjén bulizott. A magyar hírességek közül Janklovics Péter, Till Attila, Hajdú Péter és Sebestyén Balázs az elmúlt négy napban legalább egyszer már biztosan becsekkolt a Hajógyári-szigeten zajló eseményről, szombaton pedig Palvin Barbarával is összefutottunk a VIP-ben.

A szupersztár modell nem először jár a Szigeten, korábban is előfordult már, hogy felismerték a fesztiválozók között. Legutóbb 2019-ben a párját, Dylan Sprouse-t is magával hozta, ám ahogy azt az Index kérdésére elmondta, ezúttal nincs vele. Azt is megengedte, hogy készítsünk egy fotót róla, miután az őt körülvevőkkel egy-egy szelfit lőttek.

Szombaton Calvin Harris volt a rendezvény nagyszínpados headlinere, de Palvin Barbara elmondása szerint nem kifejezetten miatta érkezett. Egyébként ez volt az első nap, hogy kilátogatott a fesztiválra, ahol mint megtudtuk, a barátaival bulizott. Kérdésünkre azt is elárulta, hogy vasárnap is kijön a Szigetre, mert aznap este a Tame Impala lesz a fesztivál főfellépője, amely Dylan Sprouse egyik nagy kedvence. Ha már nem lehet itt, legalább ő megnézi a produkciót.

