Béres Anett a megmentőjét keresi

Mint megírtuk, Béres Anett nemrég Instagram-oldalán jelentkezett be, miután egy tragikus teaszeánsz után életveszélyes állapotban kórházba szállították. A történtekről korábban már beszámolt, majd gyógyulásának folyamatát is megosztotta a nyilvánossággal.

Béres Anett most az RTL Fókusz kameráján keresztül üzent annak a férfinak, akinek életét köszönheti. Egy hatvanéves siklósi férfi ugyanis autójával megállt mellette, és ezzel tudtán kívül megmentette a nő életét.

Az egykori valóságshow-szereplőt eszméletlen állapotban, törött csontokkal találták meg egy spirituális összejövetel után júliusban. A nő elmesélte, hogy a szeánsz után látomásai voltak, elmenekült a helyszínről, majd lezuhant egy magaslesről, és több csontja is eltört. Egy egész napig mozdulni sem tudott, majd másnap elhaladt mellette egy autó és torkaszakadtából kiabálni kezdett. Ha a férfi aznap nem halad el mellette, nem élte volna túl.

Béres Anett most szerencsésnek érzi magát, és hamarosan sérüléseiből is felépül. Elmondta azt is, hogy valószínűleg egy kóklerhez fordult segítségért, aki magukra hagyta őket a szertartás után, és eljárás is indult ellene.