Startol a legnagyobb nyárzáró fesztivál, világsztárok érkeznek a SZIN-re

Ma nyitja meg kapuit Szegeden a SZIN, amely elsősorban a kedvező árazása miatt rendkívül népszerű a fiatalság körében. A fesztiválra a legkedveltebb magyar előadók mellett több nemzetközi fellépő is érkezik, 12 zenei helyszín, egy megújult SZIN+ lounge, napközben pedig több mint 20 programhelyszín, valamint minden idők legnagyobb Civil faluja várja a látogatókat a rendezvény területén.

Rögtön az első napon olyan előadókkal találkozhat a közönség, mint Rag’n’Bone Man vagy a Russkaja, de színpadra áll a Carson Coma, a Bagossy Brothers Company, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, valamint Balázs Klári és Korda György is. A többi napok fellépői között van mások mellett Jason Derulo, az Alle Farben, valamint Tom Grennan is, de nem maradt ki a sorból Majka, ByeAlex és a Slepp, a Wellhello, a Paddy and the Rats, sőt Krúbi sem. A részletes programtáblát itt találja.

A Szegedi Ifjúsági Napok, amely a legnagyobb hagyományokkal rendelkező hazai zenei eseményként már a Woodstock előtt egy évvel, 1968-ban igyekezett meghonosítani a fesztiválérzést Magyarországon, ma már erős helyet foglal el a legmenőbb hazai fesztiválok között: a Tisza-parti rendezvény mostanra biztos pont lett a nyári bulifolyamban, ahol esetleg érdemes még egy utolsót elmerülni a fesztivál forgatagában.

A SZIN-t ezúttal is a már megszokott helyen, a Szegedi Partfürdőn rendezik, ahol a gyorsabb és zökkenőmentesebb bejutás érdekében idén új beléptető és kiléptető pontokat alakítottak ki.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. közreműködésével jött létre.

(Borítókép: SZIN-felirat előtt fotózkodnak fiatalok a Szegedi Ifjúsági Napokon [SZIN] 2013. augusztus 21-én. Fotó: Rosta Tibor / MTI)