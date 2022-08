Egyetemi tananyag lesz Taylor Swiftből

Különleges helyen, irodalmi zsenik oldalán tűnnek fel a következő szemesztertől Taylor Swift dalszövegei, ugyanis az austini Texasi Egyetem dalszerző tanfolyamot kínál a hallgatóknak, amely a 11-szeres Grammy-díjas dalszövegalkotási megközelítésére összpontosít.

A „Taylor Swift Songbook” névre keresztelt kurzust dr. Elizabeth Scala angol professzor fogja tartani, az órák az őszi félév elején kezdődnek majd. Az egyetem honlapjának tájékoztatása szerint Swift dalait ezentúl olyan irodalmi óriások munkája mellett oktatják majd, mint Chaucer, Shakespeare, Coleridge vagy Frost és Keats.

Swift intelligens és tehetséges dalszerző, és az írói készségei késztettek arra, hogy rá koncentráljak

– mondta Scala az Austin American-Statesmannek.

Azt mondta, hogy lánya novemberben mutatta be neki Swift zenéjét, amely aztán azonnal magával is ragadta, ekkor fogalmazódott meg benne a tanóra ötlete is.

Szeretném kifinomultan átvenni és megvizsgálni Swift dalait, majd megmutatni, hogy az énekesnő valójában miként támaszkodik az irodalmi hagyományokra a dalszerzésben. Meg fogom mutatni a tanulóknak, hogy ezek a műveletek és az értelmezési mozdulatok, amelyeket az ember a dalok olvasása során tesz, az írás minden formájához megfelelőek

– idézi a professzort a PageSix.

Taylor Swift nevével fémjelzett kurzus már indult korábban másik felsőoktatási intézményben is, a New York-i egyetemen az énekesnőt mint vállalkozó vizsgálta, jelen esetben azonban a dalszövegein keresztül tanulnának a diákok irodalmat.

„A kurzus Taylor Swift dalait fogja felhasználni, hogy bemutassa az irodalomkritikus olvasást és a kutatási módszereket – az angol irodalom és más humán tudományok terén végzett munkához szükséges alapvető készségeket” – áll az egyetem honlapján.

(Borítókép: Taylor Swift. Fotó: Will Heath / NBC / NBCU Photo Bank / Getty Images)