Yungblud nem aprózza el: beveszi a Sunset Stripet egyetlen este alatt

A zenéje mellett extrém külsejével is rendre feltűnést keltő fiatal előadó merész lépésre vállalkozott: szeptember 8-án egyetlen este alatt járja végig a Sunset Boulevard ikonikus klubjait Los Angelesben. Harmadik albumát promotálva, amely pénteken jelenik meg, a Whisky a Go Go, a Roxy és a Viper Room színpadán ragad mikrofont Dominic Richard Harrison, azaz Yungblud, amit szerdán este az Instagram-oldalán jelentett be.

Az egyelőre bizonytalan, vajon mennyi időt tölt majd egyenként a három helyszínen, ami viszont biztos: az egyestés triplabulit regisztrációs sorrendben, ingyenesen látogathatják a rajongók, akik pedig nem tudnak részt venni az eseményen, a Twitch és az Amazon Music felületén követhetik élőben a bulifolyamot.

Az új album érkezését egyébként még májusban erősítette meg az énekes. A lemezről, amely Yungblud elmondása szerint nagyon személyesre sikeredett, néhány dal már napvilágot látott: a The Funeral – melynek klipjében Ozzy és Sharon Osbourne is szerepel – márciusban, a Memories májusban, a Don't Feel Like Feeling Sad Today júliusban, a Tissues pedig, amelyben Robert Smith engedélyével a The Cure Close To Me című száma is visszaköszön, pár nappal ezelőtt érkezett.

Az énekes a lemez megjelenése után világ körüli turnéra indul, amelynek néhány dátuma már ismert. Azt egyelőre nem tudni, hogy Magyarország is tervben van-e a koncertkörúton – Yungblud utoljára 2021 novemberében járt Budapesten, mikor is az MTV EMA díjazottjaként állt színpadra a magyar fővárosban rendezett gálán. Eredetileg a 2022-es VOLT Fesztiválra is várták, de az utolsó pillanatban, betegség miatt azt a bulit kénytelen volt lemondani.

(Borítókép: Dave Simpson / Getty Images)