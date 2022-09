Extrém szettek, átöltöző hírességek a Szépművészeti Múzeumban

Daige bemutatójával indult a divathét 6. napja a budapesti Szépművészeti Múzeumban. A Hősök terénél járók már kora délelőtt felfigyelhettek a különféle extrém szettekben hömpölygő tömegre, amelynek tagjai alig várták, hogy pontban 10 órakor elfoglalják a helyüket az építmény Reneszánsz Csarnokából nyíló kiállítóteremben. Az eseményen több hazai celebritás is tiszteletét tette, mi több, egyeseket több márka is felkért arra, hogy öltözékeikben képviseljék azokat a helyszínen. Ennél fogva Görög Zita és Zséda is többször átöltözött a nap folyamán.

Daige show-ját Fink Evelin, majd Tomcsányi és Varga Viktória bemutatója követte, utánuk két lengyel tervező, Kata Haratym és Vicher, majd Artista és Romani következett. A nap utolsó három divattervezője az Ukrajnából érkezett Darja Donezz és Gudu, valamint a magyar Sentiments volt.

Az Index munkatársainak négy divatbemutatón volt lehetősége részt venni, kezdve Tomcsányi 2023-as tavaszi-nyári kollekciójának megtekintésével. Bár az eredetileg meghirdetett 11 órás időponthoz képest egy kicsit megkésve, de nagy várakozással övezve vonultak fel a modellek a színesebbnél színesebb kreálmányokban. A ruhák retrókorszakot idéztek, látványuk olyan érzést keltett, mintha a virág gyermekeit néznénk extravagánsabbra szabott ruhákban.

a tervező bemutatásában ugyanakkor azt írták: Tomcsányi Dóri általában a posztszocializmus időszakából merít ihletet ruháihoz,

amelyeken korabeli bútorok, tárgyak, textilek mintázatait igyekszik visszaadni. Ezt a hangulatot erősítette a bemutatót kísérő magyar alternatív zene. A show nagy sikert aratott, a tervezőt hatalmas tapssal köszöntötték, miután a bemutató végén az összes manöken egyszerre ment körbe a kifutón. Öröm volt látni, hogy nemcsak nádszálvékony, hanem teltebb modellek is lehetőséget kaptak a vonulásra.

A szünetekben nemcsak fotófal kötötte le a látogatókat, hanem különböző standok között bóklászva minőségi pipereholmik, ékszerek, táskák, cipők és egyéb kiegészítők gyűrűjében nézelődhettek és vásárolhattak. Ha pedig elég szemfülesek voltak, elcsíphettek egy közös fotóra egyet-egyet a jelenlévő hírességek, többek között Keresztes Ildikó, Görög Zita, Zséda, Vasvári Vivien, Lady Szomjas és Barka Balázs közül.

A napközben tán leginkább várt bemutató Varga Viktóriáé volt, nem véletlenül. Amint felpörgött a hangerő, dinamikus zenére léptek a kifutóra a többnyire kivágott, extrém, ugyanakkor elegáns ruhákba öltöztetett lányok. Az előző produkcióval ellentétben ez alkalommal egyszínű, légies darabok vitték el a show-t.

A lengyel Kata Haratym ruháinak egyediségét divatos vintage anyagok adják. A tervező kreálmányait többnyire történelmi ruhák ihIetik, a manapság divatos minimalista szettekkel ellentétben ő nagyszabású, bonyolultabb ruhákat készít, helyi varrónőkkel és művészekkel együttműködve. Jövő évi kollekciója mindezt remekül tükrözte a bemutatón.

Hozzá hasonlóan szintén bonyolult ruhákat készít az ugyancsak lengyel Vicher is, amely valójában két testvérpár, Inez és Katarzyna Vicher kollaborációja. Haratymmal ellentétben ők inkább futurisztikus vonalat képviselnek. Munkásságukban rendre megjelenő motívumok a különböző geometriai alakzatokban elkészített tükördarabkák, legyen azok melltartón, fejfedőn vagy éppen a ruhán elhelyezve. Projektjeiket a modern formák könnyed, lezser kombinációira építik különféle esztétikákkal, művészetre és kultúrára támaszkodva. A márka kollekcióit természetes anyagok, kézzel festett illusztrációk, valamint a helyi kézművesekkel való együttműködés jellemzi. A trendi pulóverek kézműves- és csipkemesterek bevonásával készülnek.

„Büszkék vagyunk, hogy immár 10. alkalommal rendezhetjük meg a Budapest Central European Fashion Weeket, ahol a divatipari vállalkozásoknak nemcsak abban segítünk, hogy hazai körülmények között helyt álljanak, hanem abban is, hogy nemzetközi piacra tudjanak lépni. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kapcsolatok és együttműködési lehetőségek építésére, valamint az értékesítésösztönzésre, így tervezőink szezonról szezonra több és erősebb szakmai és üzleti partner előtt mutatkozhatnak be annak érdekében, hogy vállalkozásuk gazdasági eredményeit növelni tudják” – nyilatkozta Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) általános vezérigazgató-helyettese. A minél jobb nemzetközi eredmények pedig nemcsak a tervezők szélesebb piacszerzését, hanem az országimázst is erősítik.

„A nemzetközi gazdasági trendek alakulása alapján egyértelműen nő a kreatívipar, illetve a divat- és designszektor jelentősége és értékteremtő képessége, hiszen ezen iparágak a gazdasági növekedés forrásaivá is válnak. A divatipar ugyanúgy, mint az épített örökségeink, természeti csodáink vagy a gasztronómiánk, ugyanúgy hozzájárul az országimázs formálásához. Egyrészt a márkák presztízst adnak egy lokációnak, másrészt a divat a kulturális identitás megőrzésének és bemutatásának az eszköze, amely elősegíti a helyi kultúrával, termékekkel, kézművesekkel és kortárs művészettel való találkozást” – tette hozzá Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója.

A hétvége során több mint 30 márka legújabb tavaszi-nyári kollekciói ismerhetők meg a Szépművészeti Múzeumban, míg a hét közben 30 kiegészítő program várta a divat iránt érdeklődőket városszerte.

A szolidaritás jegyében

Az MDDÜ szívügyének tekinti a hazai és régiós tervezők támogatását, így a háborús helyzetre való tekintettel kiemelt figyelem irányul az ukrán divattervezőkre. A 10. jubileumi BCEFW tehát az összefogás jegyében zajlik: az ügynökség minden lehetséges módon támogatást szeretne nyújtani az ukrán tehetségeknek, így a divathéten szorosan együttműködik az Ukrainian Fashion Weekkel.

A jubileumi divathét zárásaként két napon keresztül 15 magyar és 2 lengyel tervező mellett kiemelt szerepben 7 ukrán márka is bemutatkozik divatbemutatóval, továbbá 7 kiállító termékei is megismerhetők a Szépművészeti Múzeumban.

Kiemelkedő eredmények

A BCEFW elmúlt 9 szezonja számos eredményt ért el: közel 20 ezer helyszíni látogatót vonzottak a központi események, amelyek keretében 220 modellel közel 200 catwalk show-t rendezett meg az MDDÜ. Az 5 év során 130 divatmárka mutathatta be legújabb kollekcióját.

