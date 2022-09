Sikertelenül sokkolták TNT Inti szívét

Egyre sokasodtak az egészségügyi panaszai TNT Intinek az elmúlt időszakban, hamar elfáradt, nehezen kapott levegőt és felment a pulzusa éjszakánként. Először azt hitték, ez csak a dohányzásról való leszokás mellékhatása, de később annyira leromlott a zenész egészségügyi állapota, hogy párja, Sáfrány Emese tanácsára szakemberhez fordultak. Az orvosnál kiderült, hogy nagy a baj, így rögtön egy klinikára siettek, ahol felvették a szívelégtelenséggel és szívritmuszavarral diagnosztizált Intit a fekvőbetegek közé.

A kórházban Inti gyógyszeres kezelést kap, amitől már sokkal jobban érzi magát, a szíve azonban a sokkolás után sem ver jó ritmusban. Sáfrány Emese a Blikknek elmondta, hogy azért volt szükség erre az eljárásra, mert még mindig nem ver jó ritmusban a zenész szíve, akit először elaltattak, majd sokkolták a szívét, mintha újraélesztenék. A légtornász elmondása szerint ez az eljárás azonban nem volt sikeres, így azt majd később megismétlik, addig tovább kezelik gyógyszerekkel.

Igaz, ez most nem sikerült, de a gyógyszereknek hála, már teljesen jól vagyok fizikailag. Később meg fogjuk ismételni ezt az eljárást, aztán nemsokára ICD-t fognak beültetni a szívemhez, ami egy beültethető kardioverter-defibrillátor. Ez az eszköz fogja szabályozni a szívritmusomat, és arra is képes, hogy újraindítsa a szívem, ha esetleg leállna. Emellett persze a gyógyszereimet is folyamatosan szednem kell majd