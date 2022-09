Változások jönnek a Disney-nél

Egy csomó újdonsággal készül a The Walt Disney Company a cég fennállásának századik évfordulóját ünnepelve. A részletekről Josh D’Amaro, a Disney Parks, Experiences and Products elnöke beszélt vasárnap a Disney-rajongók D23 Expo névre keresztelt, háromnapos rendezvényén Anaheimban.

A D23 Expóval a The Walt Disney Company már teljes erőbedobással a vállalat százéves fennállásának ünneplésére készül. 2023-ban a parkokban is nagyon sok újdonságra lehet számítani, amiről a rendezvény utolsó napján Josh D’Amaro, a Disney Parks, Experiences and Products elnöke osztott meg részleteket. A legfontosabb hírek között szerepelt, hogy

a Disneyland Resortban egy újabb attrakcióval bővítik a Bosszúállók Campusát;

a Disney Wish után egy hatodik hajóval bővül a vállalat flottája, amely a Disney Treasure nevet kapja, és az Aladdin című mese főhőseinek dedikálják;

három parkba érkeznek Frozen-tematikájú újdonságok, amelyeket meg is mutattak a közönségnek;

betekintést engedtek a Disney Imagineers világának kulisszái mögé.

Új karakterek és élmények a parkokban

A vasárnapi show-t Jordan Fisher énekes-dalszerző indította, aki a Happily Ever After című dalt adta elő. Ezt követően a színpadra invitálták a Mandalorian főszereplőjét, Din Djarint, aki az oldaltáskájában magával hozta Grogut is, november közepétől ugyanis a Disneyland Star Wars: Galaxy’s Edge részén velük is találkozhatnak Anaheimban a látogatók. Később Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke is színpadra lépett, aki részletesen beszélt arról, hogy a Disneyland Resortban található Bosszúállók Campus egy harmadik attrakcióval bővíti a multiverzumot, valamint bemutatkozott a hihetetlen Hulk, aki a jövő héttől korlátozott ideig Quantum öltözékében jelenik meg a kaliforniai Bosszúállók Campusban.

Fotó: The Walt Disney Company

A közönséget érezhetően lázba hozta A hercegnő és a béka című filmben Tiana hangját megszólaltató Anika Noni Rose fellépése, illetve a Walt Disney World Resortba és a Disneyland Resortba 2024 végén érkező Tiana-tematikájú látványosságokról megosztott részletek. D’Amaro emellett közelebbről is bemutatta a Hong Kong Disneylandbe, a Tokyo Disney Resortba és a párizsi Disneylandbe érkező Frozen-tematikájú területeket, a rajongók pedig meghallgathatták a Frozen 2 Into the Unknown című dalának előadását kantoni, japán és francia nyelven.

Ezt követően bepillantást engedtek a Disney Imagineers világába. Jennifer Lee, a Disney Animation kreatív igazgatója, a Frozen" és a Frozen 2 Oscar-díjas írója és rendezője részleteket árult el arról, hogyan dolgozik a stúdió a Walt Disney Imagineering csapatával közösen az orlandói Walt Disney Worldhöz tartozó Animal Kingdom Dinolandjén és a Magic Kingdom park lehetséges bővítési lehetőségein.

D’Amaro végül kitért rá, hogy a cég fennállásának századik évfordulója kapcsán mennyi minden várható még a Disney brandhez köthetően – hangsúlyozta, hogy a vállalat történetének legnagyobb ünnepségére készülnek, amely már januárban kezdetét veszi.

Ausztráliát és Új-Zélandot is meghódítják

A Disney Cruise Line hatodik, Disney Treasure névre keresztelt hajójához, amely 2024-ben indul útjára, új dizájnkoncepciót álmodtak meg, amelyet a kaland tematikája ihletett. A flotta új tagját az Aladdin című meséből Aladdinnak, Jázminnak és varázsszőnyegüknek dedikálják, amelyek szobrát természetesen a fedélzeten is felállítják majd. Az előadáson a jelenlévők betekintést nyerhettek a látványtervekbe is, amit nagy lelkesedéssel fogadtak.

A flotta közben terjeszkedik: 2023 októberének végétől a Disney Wonder nevű hajó ausztráliai és új-zélandi vizeken szállítja a vendégeket – a korlátozott ideig tartó hajóutak során a Disney, a Pixar, a Marvel és a Star Wars történeteiben merülhetnek el az utasok. Ezek lesznek a Disney Cruise Line első dél-csendes-óceáni útjai, amelyeken olyan úti célokat lehet majd megismerni, mint a Fidzsi-szigetek és Szamoa.

Közben a Bahamákon folytatódik a Lighthouse Point nevű sziget beépítése, amely a Disney privát, Castaway Cay nevű szigetéhez csatlakozva új célpontja lesz a cruise line hajóinak.

Százévnyi csoda

D’Amaro a prezentációt a 2023-as ünnepi évre fókuszálva zárta. Kiemelte: bár számtalan új dekoráció, különleges ételek és italok, karakteres élmények és sok más újdonság érkezik a világ parkjaiba, az egész középpontjában a Disneyland Resort áll majd. A kaliforniai parkban két új éjszakai látványossággal is készülnek, megújítva a World of Color és a tűzijátékshow eddig tapasztalt élményeit.

Az évfordulóhoz köthető kiállítás, amely végigvezeti a látogatókat a vállalat történetén, 2023. február 18-án nyílik meg a Philadelphiában található Franklin Intézetben, az észak-amerikai turné következő két állomása pedig az Illinois állambeli Chicago és a Missouri állambeli Kansas City lesz. A kiállítás Amerikán túlra is kitekint majd Münchenben startolva április 18-án – a további állomásokat a következő hónapokban jelentik be.

Amit előzetesen tudni lehet: a több mint ezer négyzetméteres tárlat tíz galériájában innovatív technológia segítségével kedvenc történeteikbe helyezik bele a látogatókat. A Walt Disney Archívumnak köszönhetően ritkán látott, eredeti műalkotásokat, műtárgyakat, jelmezeket és kellékeket, valamint egyéb emléktárgyakat állítanak ki majd a különböző helyszíneken. Arra is lesz lehetőség, hogy a vendégek bepillantsanak a vállalat legnépszerűbb karakterei, filmjei, műsorai és attrakciói megalkotásának kulisszái mögé.