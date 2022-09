Elton John a Fehér Házban lép fel

Egy este, amikor a remény és a történelem rímelhet – ezt a címet adták a rendezvénynek, az irodalmi Nobel-díjas ír költő, Seamus Heaney egy művére utalva, amelyet Joe Biden elnök gyakran idéz. A koncerttel „a zene gyógyító és egyesítő erejét” ünneplik a Fehér Ház keddi közleménye szerint, amely hozzátette, hogy a közönség soraiban „a hétköznapok történelemformálói”, például tanárok, a mentális egészségért vagy a diszkrimináció ellen küzdő emberek foglalnak majd helyet.

A koncerthez egy nagy színpadot is felállítottak a Fehér Ház déli gyepén. A fellépést az A+E Networks és a History Channel szervezi, melyen Elton John fog énekelni. A rendezvényen Joe Biden elnök és a first lady, Jill Biden is felszólal majd.

Donald Trumpnak is dalolt

Joe Biden korábban is vendégül látott zenész vendégeket a Fehér Házban. James Taylor a múlt héten lépett fel egy rendezvényen. A brit állampolgárságú Elton John korábban már fellépett a Fehér Házban egy állami vacsorán a Clinton-kormányzat idején, de visszautasította a meghívást, hogy fellépjen a volt amerikai elnök, Donald Trump 2017-es beiktatásán.

Sokat gondolkodtam rajta, és brit állampolgárként nem érzem helyénvalónak, hogy egy amerikai elnök beiktatásán zenéljek

– közölte akkor az énekes Trump beiktatási csapatával egy e-mailben. „Kérem, fogadják el bocsánatkérésemet” – tette hozzá Elton John, amikor visszautasította a meghívást.

Az NPR szerint Elton John korábban már fellépett Trump egyik esküvői szertartásán. Az énekes 1971-es, többszörös platinalemezes slágere, a Tiny Dancer dübörgött Trump mögött.

