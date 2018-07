Trump elküldte Kim Dzsongunnak a Rocket Man című Elton John slágert

Donald Trump Elton John CD-t küldött Kim Dzsongunnak a külügyminiszterével, Mike Pompeoval. A lemezen a '72-es sláger, a Rocket Man szerepel, utalva arra, amikor Trump, még jóval a barátságos találkozás előtt, a csúfolódós-keménykedős időszakban Twitteren Little Rocket Mannek nevezte az észak-koreai diktátort, írja a Guardian.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...