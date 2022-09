Most kiderül, melyek III. Károly kedvenc márkái, izgulhatnak a királyi beszállítók

II. Erzsébet királynő halálával nem csak a brit himnusz változott meg egyetlen szó erejéig, vagy lesz idővel majd új pénz is, de bizony van a márkáknak egy olyan elit csoportja, amelyek most joggal izgulhatnak, hogy az új uralkodó is bizalmat szavaz-e nekik. A királyi beszállítói cím nemcsak presztízst ad és a kiváló minőség szinonimája, de komoly vásárlásösztönző hatása is van.

A monarchiákban előfordul, hogy a királyi család megengedi, hogy címerüket és nevüket azok a helyi cégek is használhassák reklám gyanánt, amelyek rendszeresen ellátják őket áruval. Az Egyesült Királyság mellett volt ilyen plecsniszerzési lehetőség Olaszországban és az Osztrák–Magyar Monarchiában is – többek közt a Törley pincészet, a Gerbeaud cukrászda és a Zwack is megkapta a Császári és Királyi Udvari Beszállító címet, bár ezt Ferenc József sokkal szűkmarkúbban mérte, a századfordulón mindössze 176 márkának osztották ki.

Nagy-Britanniában egy teljesen transzparens rendszer van erre kialakítva, az adott márka bárminemű reklámanyagában odabiggyesztheti a címert, ha számlákkal bizonyítva jelentkezik, hogy minimum 5 éve beszállítója a királyi család három ominózus tagjának: az uralkodónak vagy hitvesének, netán a trónörökösnek. (De amíg élt, Erzsébet anyakirályné is választhatott magának márkákat.) Természetesen csak az illető jóváhagyásával, de hát ez már formalitás csupán, hiszen, ha nem szeretné a márkát, akkor miért vásárolna tőlük, ugyebár.

És ez lényeges! Mert akképp nem lehet ezt címet megkapni, hogy a cég hetente küld ajándékba egy raklapnyi terméket, csakis úgy, ha az adott koronás fő fizet értük. A kitüntetettek száma évente változik, átlagosan valahol 800-900 brandnek van joga magát egy időben így hívni, viszont ebből nagyjából 600 személyesen a királynő beszállítója volt, körülbelül 100 pedig a tavaly elhunyt férjéé. Ők most mind izgulnak, mi lesz. Természetesen ezek jobbára brit gyártók, csupán kevés köztük a külföldi márka, mint az alábbi válogatásunkból is kiderül – merthogy megkímélnénk mindenkit közel 900 márkanév felsorolásától.

Csoki, gumicsizma, no meg a Bentley

Sok céget nem érdekelnek a TikTok-sztárok vagy az Insta-celebek, ám az ősinfluenszerek, a kékvérűek annál inkább. Hiszen a sokszor idősebb, netán konzervatív értékeket valló vásárlóközegüknek az jobban jelzésértékű, hogy mit fúj magára vagy nassol az uralkodó, mintsem Ariana Grande vagy Beyoncé.

A márkák így már a 15. század óta rendre befogták a királyi család tagjait, hogy a nevükkel adják el a portékát. Viktória királynő ezt elégelte meg, és férjével, Albert herceggel együtt kidolgozta a jelenlegi rendszer prototípusát, kiszűrvén vele azokat, akik nevükkel csalárd módon tévesztenék meg a fogyasztókat. A körülbelül 2000-es szám alapján úgy tűnik, az uralkodópár élt-halt a shoppingolásért. II. Erzsébet címerét olyan brandek használhatták, mint a Molton Brown és a Clarins szépségápolási márka, vagy a G.H. Mumm champagne-ház. De ott van a listán a Cadbury csoki, a Hunter gumicsizma, na meg a Bentley is.

Vannak olyan márkák is (körülbelül 150), amelyek fellélegezhetnek, hiszen az édesanyja mellett már eddig is kiszolgálták a korábbi trónörököst, így valószínűleg nem esnek majd ki a pikszisből. A híres londoni luxusáruház és gourmet-mennyország, a Fortnum & Mason is pont ilyen. Eddig anyának és fiának is összekészítették a rendelését, így két éven belül csupán az egyik plecsnit kell eltávolítaniuk az autóikról, a papírzacskóikról és bármiről, ahol megjelent eddig II. Erzsébet neve és személyes címere.

De mi lesz a müzlivel és a ketchuppal?

Természetesen jó kérdés, hogy Vilmos walesi hercegként mely gyártókat fogja favorizálni, avagy az Egyesült Királyságban is hatalmas gondot jelentő, egyre inkább kibontakozó megélhetési válságban melyeket meri felvállalni. Károly király egyébként nem urizál jobban, mint a londoni elit bármely tagja, természetesen a St. James-negyedből szerzi be a kiegészítőit: cipőit a John Lobb, méretre szabott ingjeit a Turnbull & Asser, kalapjait a Lock & Co Hatters készíti. Méretes szabóságért pedig ő maga is a Savile Raw-t keresi fel, a legendás, férfiszabászatnak dedikált utcát – ahol egyébként a filmbéli Kingsman is működik. Károly király itt az Anderson & Sheppard szabóságra szavaz.

A Burberry is fellélegezhet, hiszen a királynő mellett, aki előszeretettel viselte a vízlepergető kabátjaikat, Károly király is sok éve válogat tőlük darabokat a gardróbjába. A neves Floris parfümház is jó pozícióban van, a király az ő piperetermékeiket használja, s talán Kamilla királyné meg átveszi a királynő helyét, mint parfümvásárló. A luxusékszereket és ezüstnemüket gyártó házak is biztonságban vannak, a Cartier-nál, a Garrardnál és az Aspreynál is csak az egykori walesi herceg vásárolt.

A királynő címerét használó cégek mind kiadták részvétközleményüket, amelyben megköszönik a 70 évig trónon ülő uralkodó hűségét, az pedig a jövő zenéje, hogy Károly király, Kamilla királyné vagy Vilmos herceg is szereti-e annyira a Kellog's müzlit, a Heinz ketchupot vagy a Veuve Clicquot pezsgőt, hogy azok is bennmaradhassanak ebben az elit klubban.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: III. Károly Londonban 2022. szeptember 11-én. Fotó: Victoria Jones/POOL/AFP)