Vasárnap este véget ért a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsor előválogatója: összeállt a középdöntősök sora, amelyből az előzetesen továbbjutók közül többen kimaradtak végül. Az adásban most sem volt hiány vicces jelenetekből: a félresikerült produkciókon jót derült a zsűri és még egy csók is elcsattant Majoros Péter és Pápai Joci között. A feszült pillanatok sem maradtak el persze: Majka két mestertársának is nekifeszült a középdöntősök kiválasztása miatt, végül meg is mentett egy fiatal versenyzőt, akit Tóth Gabi haza akart küldeni.

Akik az elmúlt hetekben vasárnap esténként a TV2-t választották, a csatorna átalakulásra építő tehetségkutatójának előválogatóját követhették nyomon, amelynek utolsó része szeptember 25-én került adásba. Mint ismert, a műsorban civilek versenyeznek egymással, hogy elnyerjék a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, a teljesítményüket pedig ezúttal is Köllő Babett, Tóth Gabi, Pápai Joci és Majoros Péter bírálja, akik az élő show-ban mesterekként segítik majd a kiválasztottak munkáját. Az ország legnagyobb házibulijaként emlegetett produkciónak ebben az évadban is Till Attila a házigazdája.

Már az elején viccbe fordult a verseny

Minden évadban láthatunk olyan versenyzőket, akik nagy valószínűséggel még magukat sem veszik komolyan, vagy annyira nincsenek tisztában az adottságaikkal, hogy egy értékelhetetlen produkciót prezentálva, indokolatlanul nagy önbizalommal állnak ki a színpadra. Ez a mostani versenyben sincs másképp, az viszont eléggé levesz a nívóból, ha ezeket a jelentkezőket a zsűri ennek ellenére továbbjuttatja.

Nos, ilyesmire a negyedik adásban többször is sor került, Pápai Joci szinte gondolkodás nélkül bevette a csapatába Pálinkás Ildikót, aki egy árva hangot sem talált el a Florence and the Machine Spectrum című dalában, de Tóth Gabi és Majoros Péter is elvitt egy-egy olyan jelentkezőt, aki finoman szólva sem ugrotta meg az elvárt szintet. Majka Juranics Szabinát mentette meg a kieséstől, aki Loreen Euphoria című dalával érkezett, Tóth Gabi pedig a visszatérő jelentkezőnek számító Horváth Szilviának szavazott bizalmat, akit az előző évadban a Titanic című film betétdalának meglehetősen sajátos prezentálása után küldtek haza. Persze – mint az a műsor végén kiderült – az elsőkörös beszavazás nem jelent egyenes utat a középdöntőbe, a zsűritagok az adás végén még összeültek egy végleges szelektálásra, de ennek részleteiről később.

A nagy visszatérők

Horváth Szilvia megjelenése egyébként leginkább Tóth Gabit sokkolta, ám mégis ő volt, aki aztán bevette a csapatába, elmondása szerint azért, mert becsüli a kitartását és a produkciójában felfedezni vélt némi fejlődést is. A hölgy ezúttal egy operettslágerrel készült, a Csárdáskirálynőből ismert Húzzad csak, kivilágos virradatig című dalt adta elő, amire a zsűri biztatásával végül akkora buli kerekedett a stúdióban, hogy ha nem is volt tökéletes az előadás, legalább mindenki mulatott egy jót.

A másik nagy visszatérő, akit nagy örömmel fogadtak a mesterek, az előző évad középdöntőjéből kiesett Molnár Sándor volt. A fiatalember ezúttal George Michael Faith című dalát adta elő, amit ugyan gesztikulációkban sikerült kissé túltolnia, de a produkciójával egyöntetűen lenyűgözte a zsűrit. Olyan visszatérők is akadtak, akik ugyan nem álltak színpadra, ám maguk helyett egy-egy nagy esélyest toltak a mesterek elé: Gábor Márkó a jóbarátját, Kovács Gábort, Szaszák Zsolt pedig Gadó Anitát kísérte – bár a produkciójukból csak részleteket láthattak a nézők, mindkét jelentkezőt beszavazta a zsűri, Tomori Martinával és még jó pár versenyzővel együtt, akik szintén a továbbjutók montázsába kerültek a műsorban.

A félresikerült előadásokból is készültek csokrok persze, amelyek közül az elsőt az adás elejére pozicionálták a szerkesztők, feltehetőleg annak reményében, hogy a humorfaktor rögtön odaköti majd a nézőket a képernyőhöz. De később is volt válogatás azokból a produkciókból, amelyekkel nem jutottak tovább a versenyzők, akik érezhetően sok esetben megbántódtak azon, ahogy a zsűri minősítette a látottakat. Volt, aki Tóth Gabi stílusán akadt ki, más Köllő Babett személyét nem érezte hitelesnek a döntnökök között, de az a fiatalember is érezhetően elkedvetlenedett, aki Majka Curtisszel közös, Belehalok című dalával érkezett, ám a rapper azonnal leintette, mondván, neki nem esik jól a saját nótáját ebben a formában hallani.

Pápai Joci elsírta magát

A drámai percek sem maradtak ki a műsorból: ezúttal egy olyan versenyzőt emeltek ki, akit az édesanyja elhagyott és a nagymamája töltötte be az anyai szerepet az életében helyette – Bottka Dominik azt mondja: azért szeretné megnyerni a műsort, hogy mindezt meghálálja, és megmutassa a világot a mamájának, illetve a családjának stabil körülményeket teremtsen. A fiú Labrinth Jelaous című dalát adta elő, amin Pápai Joci olyannyira meghatódott, hogy elsírta magát a produkció alatt.

Bari Laci előadása szintén nagyon meghatott mindenkit. A versenyző közel tíz év után tért vissza a TV2 képernyőjére, annak idején Az ének iskolája című műsorban láthatták a nézők, illetve 2021-ben a Féltelek című számával A Dal című dalversenyben egészen a döntőig menetelt. A fiatalember ezúttal Caramel Lélekdonor című nótájával készült, amit tökéletesen sikerült prezentálnia. Szintén profi előadást láthattunk Piltman Annától. A csecsemő- és kisgyermekgondozónak tanuló hölgy Fergie A Little Party Never Killed Nobody című dalával érkezett, amivel mindenkit levett a lábáról.

Egy csók is elcsattant a műsorban

Poénokból sem volt hiány persze az adásban, amiről elsősorban a zsűritagok gondoskodtak. Amikor Károlyi Róbert állt színpadra, aki a Weszélyes Elemek Csibész kutyák című számával készült, Majoros kijelentette, nem tudja elképzelni, hogy a srác megugorja ezt a feladatot, a Weszélyes Elemek tagjainak ugyanis úgy pörög a nyelve, hogy azt képtelenség utánozni.

Ha azt elrappeled úgy, ahogy a Weszélyes Elemek, akkor én itt a Józsikát leveszem szájjal

– közölte Majka, amire óriási nevetés tört ki a stúdióban. A rapper valószínűleg maga sem gondolta, hogy ez a kijelentése végzetes lesz, Károlyi Róbert ugyanis simán megoldotta a feladatot, melynek eredményeképp a cuppanós sem maradt el: Pápai Joci a zsűri asztalán keresztül átkúszott Majkához, és csaknem az ölébe helyezkedve arcon csókolta.

Gábor Hajnalka szintén mindenkit megnevettetett. A debreceni hölgy egy plüsscsimpánzzal a karjában érkezett – Pápai Joci szeme egyből fel is csillant, miután kiderült, hogy a kabalát Csita névre keresztelte.

Tudod hányszor hívtak engem Csitának? Egész gyerekkoromban Csita voltam

– mondta Pápai, amit persze Majka szépen meg is jegyzett, hogy új ismeretét a műsor további részében kamatoztatva legalább egyszer lecsitázza a barátját. Gábor Hajnalka egyébként az UFO együttes Tarzan című számával készült, ami bár a továbbjutáshoz nem volt elegendő, a stúdióban lévők nagyon jól szórakoztak rajta.

Majkához került, akiről Tóth Gabi lemondott

Az adás végén fordulat következett: a zsűri tagjai újra átnézték az eddig továbbjuttatott versenyzők sorát, és véglegesítve a csapataikat, hazaküldték azokat, akikről úgy gondolták, még sincs helyük a műsorban. Ennél a pontnál Majka két társának is nekifeszült, először azt nehezményezte, hogy Pápai Joci kipöckölt egy olyan jelentkezőt, akit szerinte mindenképp meg kellett volna tartania, majd Tóth Gabival civakodott azon, hogy az énekesnő lemondott Koppányról, akit végül a rapper a saját csapatába bevéve vitt magával tovább.

Hogy kik azok, akikkel a középdöntőben is találkozhatnak a nézők, azokról a csoportképekről derült ki, amelyeket a csatorna megosztott az oldalán. Jól látható, hogy az ezek szerint csak poénból továbbjuttatott versenyzőknek már nyoma sincs a sorban – feltehetőleg azért a zsűri is igyekszik inkább azoknak esélyt adni, akik valóban tehetségesek, és akiket képesnek tartanak arra, hogy különféle sztárelőadók bőrébe bújtatva értékelhető produkciókat hozzanak.

4 Galéria: Sztárban sztár leszek! - Harmadik évad középdöntősei Fotó: TV2

Az eddigiek alapján egyébként úgy tűnik, ha valaki könnyed kikapcsolódásra vágyik, jó választás lehet vasárnap estére a Sztárban sztár leszek! sorozata, a versenyzők színesek, a zsűritagok pedig érezhetően egy hullámhosszon vannak, már ami a humort és a szórakoztatást illeti. Köllő Babett kifejezetten kellemes meglepetéseket tud okozni azzal, ahogy veszi a poénokat és Tóth Gabira is jó hatással van ez a közeg, illetve a zsűritársai. Az sem kérdés, hogy Till Attila a legalkalmasabb a show-műsorok házigazda szerepére, a bohókás személyisége abszolút passzol az ilyen típusú produkciókhoz.

(Borítókép: TV2 Sajtószoba)