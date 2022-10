Bunkerekbe bújnak a klímakatasztrófa és a világháború elől a leggazdagabbak

Küszöbön a klímakatasztrófa és a harmadik világháború is – hallhatjuk mostanában egyre többször. Ehhez mérten a legtehetősebb emberek sem várják tétlenül a jelenleg ismert világunk összeomlását, és már most elképesztő luxusbunkereket vásárolnak és készíttetnek annak érdekében, hogy megmeneküljenek a ránk leselkedő veszélyektől. Ezek azonban korántsem jelentik a biztos túlélést...

A világvége kapcsán időtől időre kerülnek elő különböző jóslatok és merülnek fel komoly aggodalmak, azonban eddig minden dátum és előrejelzés csak egy be nem teljesedett összeesküvéselmélet maradt, valós esély nagyon kevés volt arra, hogy az általunk ismert világ megsemmisülhet. Az elmúlt években azonban felerősödtek azok a vészharangok, amelyek a klímaváltozás kapcsán a földön való élet jövőbeli lehetetlenségét hangsúlyozzák, az orosz-ukrán háború kapcsán pedig már a konfliktus első napjaitól kezdve reális fenyegetettségként kezelik az atomnagyhatalom, Oroszország nukleáris fenyegetéseit.

Ugyan a természeti csapások, vagy egy nukleáris adok-kapok valóban eltörölheti a föld felszínéről az embert és az élővilágot, ám ezek a fenyegető katasztrófák remélhetőleg még egy rövid ideig elkerülik az emberiséget. Ennek ellenére egyre többen kezdenek túlélőbunkerek építésébe, afelől pedig kétségünk se legyen, hogy a világ legtehetősebb emberei már most rendelkeznek olyan opcióval, amivel megmenthetik saját és szeretteik életét illetve vagyonukat, ha a társadalom a természet vagy a földi létezés összeomlásának valós esélyét látják.

Erre az eshetőségre csapott le egy JC Cole-ként említett – nem összekeverendő az ugyanezen a néven elhíresült rapperrel – vállalkozó is, aki a piaci rést kitöltve luxus, túlélőbunkereket és farmot hozott létre. A 66 éves férfi megalapította a Safe Haven Farms-ot, ami egy maximális biztonságot és önfenntartást biztosító hely, amely a következő világjárvány vagy az éghajlatváltozás okozta katasztrófák elől nyújtana menedéket. Persze csak azok számára, akik ezt megengedhetik maguknak, ugyanis a beugró nem kevesebb, mint 3 millió dollár (1,29 milliárd forint). Ezt ugyan csak tényleg kevesekre vonatkozhat, azonban aki csatlakozik a farmhoz, annak jó eséllyel egy élelmezési válság vagy egy természeti katasztrófa túlélésére is esélye lesz – ígéri Cole.

Katonai őrizet és önfenntartás

A beugró kipengetése után a farm azonban nem csak egy biztonságos helyet nyújt a tagoknak, a dollármilliomosok és milliárdosok egyben részesednek egy potenciálisan nyereséges helyi farm franchise-hálózatban is, amely amellett, hogy az élelmiszerhiány során megfelelő élelemet biztosít a tagoknak, jó eséllyel csökkentheti is egy klímakatasztrófa bekövetkezésének valószínűségét – említi a gazdagok túlélésével foglalkozó könyvében, a Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires című alkotásában Douglas Rushkof.

A 66 éves Cole-nak két farmja van fejlesztés alatt, az egyik Princeton mellett, míg a másik a Pocono-hegységen belül található. A tervek szerint ezek egyaránt teljesen önellátó lakóközösségek lesznek kifejezetten milliomosok számára. Jogosan merül fel azonban a kérdés, hogy mi állíthatja meg azokat, akik a milliárdosok által kifizetett bunkerekre és farmokra szintén igényt tartanának? A válasz szó szerint ütős, ugyanis a tervek szerint a haditengerészet felfegyverzett alakulatai őrizik majd a helyet.

A vállalkozó szerint ő ugyan korántsem gazdag, de ingatlanügyleteinek köszönhetően bele tudott vágni a tervekbe. A farmokat szeretné egy valóban exkluzív helyként üzemeltetni, emiatt nem osztja meg egyiknek a pontos helyét sem a kívülállókkal, és biztonsági okokból kifolyólag fotók sem készülnek majd róla.

Az amerikaiak többségének nincsen tartaléka. Amikor az ellátási lánc összeomlik, ezeknek az embereknek nem lesz élelme. Egy bizonyos százalékuk emiatt majd megszegi a törvényt, és mindent megtesz, hogy élelmet szerezzen. Ezért szeretnénk meg nem találhatók maradni

– nyilatkozta a New York Postnak Cole.

Cole abban reménykedik, hogy a Safe Haven nemcsak védelmet nyújt azoknak, akik elég gazdagok ahhoz, hogy megengedhessék maguknak, hanem a létesítményeik prototípusai lesznek annak, hogyan lehet fenntartható farmokat létesíteni annak biztosítására, hogy mindenkinek legyen elegendő élelme, és megvédje magát az időjárás viszontagságaitól. A vállalkozó azt ugyan nem árulja el, hogy pontosan hány gazdag befektetője van, de állítja, hogy a farm közössége egyenletesen oszlik majd meg a gazdagok és az ország újjáépítéséhez szakértelemmel rendelkezők között, beleértve az orvosokat, a gépészeket és a biztonsági erőket.

A gazdagok már most a világvégére alapoznak

A jelenségről könyvet író szerző szerint a világ leggazdagabbjai egyre inkább „elszigetelik magukat az éghajlatváltozás, a tengerszint emelkedése, a tömeges migráció, a globális járványok és az erőforrások kimerülése miatti nagyon valós és jelenlegi veszélytől”. Ugyan az eddig beszokott gyakorlat szerint ezekben a helyzetekben a legtöbb tehetős ember a jótékonykodásával szeretné megmutatni, hogy igenis érdeklik a világot fenyegető katasztrófák, a legtöbb esetben mégis az önös érdekeiket tartják szem előtt.

A gazdagok és a kiváltságosok számára a technológia fejlődése csak egy dolgot jelent, menekülést a katasztrófák és a többi ember elől

– írja.

Ezek a személyek azonban ahogyan a mindennapokban megjelennek, úgy a túlélést is meglehetősen stílusosan tehetik meg. A texasi székhelyű Rising S Company például luxusbunkereket ad el 9,6 millió dollárért, az „Aristocrat” névre keresztelt lakóépületekhez pedig olyan extrák tartoznak, mint saját bowlingpálya, úszómedence, vagy éppen golyóálló ajtók.

Nem ez az egyetlen cég azonban, amely a legtehetősebb réteg számára nyújtana menedéket – komoly összegért cserébe – a katasztrófák meglehetősen kényelmes átvészelésére. A kaliforniai székhelyű Vivos szintén luxus, földalatti lakásokat árul, amelyeket hidegháborús rakétasilókból és tárolóhelyekből alakítottak át.

Csehországban van a bunkerek Hiltonja

A már tucatnyi lehetőség közül is kitűnik a világ legnagyobb és legbiztonságosabb bunkerének tartott csehországi The Oppidum, amely olyan kényelmi felszereléseket tartalmaz, mint a szimulált természetes napfény, fűthető garázs vagy borospince – a fejlesztők szerint ez egy olyan hely, amely bevehetetlen bármilyen kívülálló személy vagy erő számára.

A bunker azonban nem csak ezt az úri-murit maguknak megengedhető személyeket, hanem azok értékes luxustárgyait – így sportautóit, hajóit, vagyontárgyait – is biztonságban tarthatja.

Sok éven át keményen dolgoztál, kockáztattál, megragadtad a lehetőségeket, és valóra váltottad elképzeléseid? A jutalmad ez a hely, ahol megtarthatod és csodálhatod az összes gyönyörű, ritka és értékes tárgyat, amit birtokolsz

– írja a cég weboldalán.

Egyesek Noé bárkáján vészelnék túl

A szupergazdagok nem csak a szárazföldön, de a vízen is keresik a menekülési útvonalat, így a modern kor Noé bárkája történet is egyre jobban kirajzolódni látszik. Természetesen a luxusjachtok mindig is szerves részét képezték a tehetősebb réteg rivaldafénytől való elvonulásának, azonban egyre többen gondolják úgy, hogy egy természeti katasztrófa beköszöntekor ez is egyfajta menekülőutat jelenthet majd számukra.

Ezt jól mutatja az is, hogy 2021-ben 887 darab luxusjacht került megvételre, amely 77 százalékkal több, mint az előző éves adatok. A pandémia alatti évek persze csalókák lehetnek az eladások számát tekintve, azonban az biztosan kijelenthető, hogy a növekvő szám erősíti a bárka-elmélet narratíváját. Ebbe a sorba állt be a korábban a világ leggazdagabb emberének címét is birtokló Amazon-alapító Jeff Bezos is, aki tavaly szintén egy újabb vízimonstrumot vásárolt, amelyhez több, kisebb kísérőhajó is tartozik, a hajó fedélzetén pedig többek között helikopterleszálló is található – a mobilitás megőrzése érdekében.

Új-Zélandot is elfoglalják

Új-Zéland a világvége elől menekülési útvonalat kereső milliárdosok első számú célpontjává vált – a Google társalapítójától, Larry Page-től a Szilícium-völgyi vállalkozóig, a 37 éves Sam Altmanig, a legnevesebb vállalkozók egyaránt a szigeten képzelik el a jövőjüket. Mellettük Peter Thiel német-amerikai milliárdos is komoly tervvel rendelkezik arra az esetre, ha a társadalom és a világ összeomlik, elmondása szerint egy magángép mindig a rendelkezésre áll arra az esetre, ha a szigeten kialakított birtokára kellene menekülnie. Ez azonban csak kis időre jelenthet túlélést a számukra...

A milliárdos bunkerek, legyenek azok szárazföldön, vagy a tengeren hajók formájában, a legjobb esetben is csak ideiglenes megoldást nyújtanak, nem garantálják a hosszú távú túlélést. Ez olyan, mint amikor egy kisgyerek azt hiszi, hogy a kezét a szeme elé tartva tartva megakadályozhatja azt, hogy észre vegyék

– vélekedett az író.

Rushkof szerint a bunkerek a legtöbb esetben az élelmezési krízisek, a háborúk és felkelések esetén jelenthetnek megfelelő biztonságot a tehetős embereknek – ahol személyüket és értéktárgyaikat egyaránt biztonságban tudhatják.

A már meglévő bunkerek csak átmeneti védelmet nyújtanak, nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy bármelyik ténylegesen is megóvja a lakóit bármely fenyegetés elől, így a nukleáris felhőktől, világjárványoktól vagy éppen a sugárzástól

– tette hozzá.

(Borítókép: The Oppidum cég luxusbunkere. Fotó: Oppidum / SWNS / Northfoto)