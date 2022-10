Néhány éve még nem is gondolta volna, hogy ennyire fontos szerepet tölthet be az életében a család, ám mióta apa lett, minden megváltozott Ambrus Attila életében. Gyerekeit toronymagasan az első helyre teszi a fontossági sorrendben, még akkor is, ha ez a feleségével való intimitás rovására megy.

Az ország Viszkis rablójának lánya 2019-ben született, fia pedig novemberben lesz egy éve, hogy meglátta a napvilágot. Amint azt a Borsnak elárulta, a felesége még szoptat, ezért ő alszik a fiukkal, de korábban fordított volt a felosztás.

Most úgy alakult, hogy egyedül alszom a hálószobában, a feleségem pedig a két gyerekkel az ő szobájukban

– fogalmazott Ambrus Attila.

Mintaapa lett Ambrus Attilából

Beszélt arról is, hogy a szüléseknél is aktívan kivette a részét, ő vágta el a köldökzsinórt, és még a méhlepényt is látta. Úgy érzi, ha lenne harmadik gyerek, még a szülést is le tudná vezetni, de hozzátette, hogy nem tervezik a családbővítést.

A lapnak adott interjúban elmondta, hogy a börtönévek alatt hozzászokott a „spártai élethez”, így nem okoz neki gondot, ha kiesik pár hónap, ugyanis most a gyerekek érdekei a legfontosabbak, amivel szerinte nincsen semmi gond. Ambrus igazi mintaapává vált, kislánya kedvéért akár 15 kilométert is képes biciklizni, hogy elhozza az óvodából.

Korábban arról beszélt Ambrus Attila, hogy igyekszik jó apa lenni, azonban szeretne másképp bánni gyermekeivel, mint amilyen nevelési módszerben neki volt része.

(Borítókép: Ambrus Attila. Fotó: Velvet)