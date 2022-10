Sebestyén Balázsék széttrollkodták az X-Faktor első élő show-ját

Hétvégén sem kell nélkülözniük a nézőknek a Celeb vagyok, ments ki innen! adásait, amelyben továbbra is humoránál van a két műsorvezető. Sebestyén Balázs és Vadon János ráadásul általában a műsor utolsó pillanatáig a szerepében marad – szombat este még az utánuk következő X-Faktor élő show-jának beharangozását is sikerült elviccelniük. Az ugyan nem teljesen tiszta, hogy szándékosan trollkodtak, vagy tényleg egy óriási bakiról van szó, mindenesetre a műsorvezetőpáros tévesztett a promóban, ráadásul nem is kicsit és nem is egyszer.

Sebestyén Balázs az X-Faktor élő show-ját felvezetve Istenes Bencének üzent, holott a tehetségkutatónak már jó ideje nem ő, hanem jelen pillanatban Miller Dávid a házigazdája.

Istenes Bence 2016-ban vezette utoljára az X-Faktort, illetve a következő évben még egy adásra beugrott Lékai-Kiss Ramónát helyettesíteni, így elég fura lenne, ha még mindig hozzá kötnék a műsort, főleg hogy 2021-ben maga Sebestyén Balázs nyilatkozott arról, milyen ügyesnek tartja a tehetségkutató új házigazdáját, Miller Dávidot. Talán pont emiatt akarta piszkálni a kollégáját, vagy inkább Millert, hogy egy kicsit fokozza benne a drukkot – bárhogyan is, egy biztos: a beharangozóban többször is elmondták Vadonnal, hogy „Hajrá, Bence!”

Ne kapcsoljanak sehova, kezdődik az X-Faktor, az első élő show. És hát az első élő show az minden tévé történelmében nagyon nagy dolog – azért az ember ott egy kicsit mindig izgul. De hát azt hiszem, az X-Faktor műsorvezetőjének nincs egy társa, aki mindenbe belerángassa, egyedül van... Úgyhogy Bence, egy nagy kalappal neked, sok sikert! Meg tudod csinálni!

– mondta Sebestyén, amihez Vadon Jani helyeselve hozzátette: „Nem lesz semmi gikszer, megbirkózol az X-szel. Hajrá, Bence!”, végül pedig egy lélegzetvételnyi kitérő után Balázs így búcsúzott:

Nézzük most az X-Faktort. Hajrá Bence, hajrá mindenki!

Persze Miller Dávidot sem kell félteni, a műsorvezető azonnal lecsapta a magas labdát és az X-Faktor élő show-jában vágott vissza Sebestyén Balázsnak és Vadon Jánosnak, amit persze csak azok értettek, akik látták a Celeb vagyok, ments ki innen! szombati adásának végét.

Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kolumbiai műsorvezető kollégáknak, Bence nevében is, hogy megemlékeztek rólunk

– kezdte Miller, majd a papírjába nézve felolvasta a nevüket:

Hogy is?... Balázs és János.

Ezt követően még egyet odaszúrva jelezte a nézőknek, hogy ne lepődjenek meg, elkezdődik az igazi műsorvezetés is, de gyorsan hozzá is tette, hogy természetesen csak viccelt.

