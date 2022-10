Ismét megrendezik a legígéretesebb magyar előadók showcase fesztiválját

November 29. és 30. között Veszprémben mutatja be a hazai könnyűzenei színtér legaktuálisabb arcait a Music Hungary Konferencia & Showcase. Idén már másodszor rendezik meg a feltörekvő előadókat felvonultató ingyenes showcase fesztivált, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosával partnerségben, most ősszel is három helyszínen, több mint húsz produkciót mutat majd be többek közt ajsa luna, kristoaf, Brenka, Ekhoe, Hegedűs Józsi és a KACAJ részvételével.

2022. november 29. és 30. között a veszprémi Hangvillában tartják a Music Hungary Konferenciát, rengeteg különféle zeneipari tartalmú előadással és kerekasztal beszélgetéssel. A tavalyi esemény sikereire alapozva a rendezvénynek idén is szerves része a showcase fesztivál, amelynek elsődleges célja, hogy találkozzanak a hazai zenei színtér szakemberei és a legaktuálisabb magyar előadók. A tavalyi showcase sikerét leginkább abban lehet mérni, hogy több, a fesztiválon fellépő előadó is látható volt a nyári fesztiválok line-upjában. A rendezvényre idén jelentkezni is lehetett, a 25-ös mezőnyből 20 előadót egy 6 fős kurátori csapat javasolt a programba, a nyílt pályázatra jelentkezők közül pedig 5 előadónak biztosítottak helyet – olvasható a Music Hungary Szövetség közleményében.

A lineupban szerepel Hundred Sins, az egyik legizgalmasabb hazai producer, akinek több, mint 200.000 havi hallgatója van már Spotifyon és a showcase fesztiválon szintén fellépő kristoaffal közös melodráma című daluk nyolc hete toplistás a Petőfi Rádióban. A kurátorok célja volt, hogy minél diverzebb listát állítsanak össze, így érkezik az egyik legjelentősebb nemzetközi metálfesztiválon, a Wacken Open Air-en fellépő RED SWAMP is, a tavalyi év egyik legcsodálatosabb magyar számát jegyző folk-pop előadó, Hegedűs Józsi, és a kolozsvári Musspell, akik a Papírkutyás fellépésük előtt néhány héttel a showcase-en tavaly fellépő Deva előtt játszanak majd az Akvárium NagyHalljában.

Idén is képviselteti magát az egyik legmeghatározóbb, újhullámos zenei kollektíva, az On The Low, ráadásul olyan előadókat hoznak a Terembe, mint a trapet a punkpop felől megközelítő Filo, vagy épp az újgenerációs hip-hop egyik legnépszerűbb előadója, Ekhoe.

Az Expresszó színpadát a hari_drama nyitja, melynek kapcsán Mushu Israel a következőt nyilatkozta:

A hari_drama nem zenekar, hanem egy szabadművészeti kollektíva, amelynek jelenleg is több, modulációs formációja van, ami azt jelenti, hogy a tagok bármilyen elrendezésben alkothatnak egymással együtt és egymástól függetlenül, egyesített név és szellemiség alatt. A lényeg az, hogy aki jófej és aki ráér, az összeáll király dolgokat teremteni. A jelszó: Tudatosságot minden helyzetbe. Mindig van jobb ötlet.

A fellépők sorát folytatva, a showcase-n színpadra áll a jazz- és népzenei szcéna ismert zenészeiből álló Uljana Quartet is, a hazai jazz egyik legizgalmasabb, legfrissebb fiatal hangja, a Nagy Emma Quintet, vagy a debüt lemezét a háromszoros Grammy-díjas producer és hangmérnökkel készítő LAIHO. Ott lesz Magyarország egyetlen katalán rumbát játszó zenekara is a MazsiMó-GipsyMó, ha pedig valaki önfeledt tombolásra vágyik, részt vehet a Django Reinhardt-féle cigány jazz és a Balkán vad bulijainak szellemiségének fúziójaként született Hét Hat Club, vagy a népzenei hagyományokat alternatív rockkal és rappel vegyítő KACAJ koncertjén.

A teljes fellépőlista: A Király Halott, ajsa luna, A Bence kalandjai, Brenka, Fiúk, hari_drama, Hegedűs Józsi, Hundred Sins, Hét Hat Club, KACAJ, kristoaf, LAIHO, MazsiMó-GipsyMó, Musspell, Nagy Emma Quintet, Nunki Bay Starship, O'SULLIVAN, OIEE, On The Low presents: Atka, Ekhoe, Filo, Palásti Máté, Pandóra Projekt, RED SWAMP, Selah Vie, Uljana Quartet

A showcase fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jön létre, koncertjei ingyenesen látogathatóak, a Music Hungary Konferenciáról itt talál részleteket, illetve itt is.

