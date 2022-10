Lemerülő telefonunk miatt is állandóan szorongunk

A felhasználói szokások miatt akár szorongást is okozhat, ha telefonunk akkumulátora lemerülőben van, vagy már teljesen le is merült – derül ki egy felmérésből. A töltési szorongás névre keresztelt jelenség miatt teljesen elveszettnek és magányosnak érezhetjük magunkat, ugyanis a készülékeinken csinálunk már szinte mindent – még a társas kapcsolatainkat is telefonunkon keresztül éljük a nap nagy részében.