Kis Grófo nagy döntést hozott

A könnyűzenész arról számolt be, hogy 3 napja „ezerrel megy” a diéta, és januárig szeretne leadni 10 kilót.

A kommentekben is szóvá tették, hogy az időzítés nem biztos, hogy a legszerencsésebb most, amikor közeleg a karácsony. Persze volt olyan hozzászóló is, aki ennek ellenére is optimista volt.

Ha minden nap betartod, akkor sima még a 15 kilogramm is, hajrá, Grófo!

– írta egyikük.

Ha csak az Instagram-posztjaiból indulunk ki, akkor Kis Grófo bizony nagyevő lehet, ugyanis a legtöbb képet rendszerint egy-egy étkezés mellett tölti fel.