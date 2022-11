Befutottak a Campus Fesztivál első nevei

A fesztivál 2023-ban már 15 éves lesz, ennek fényében az előkészületek még a szokásosnál is nagyobb izgalomban zajlanak. Bár a július 19-én kezdődő rendezvényig még meglehetősen sok van hátra, a szervezők már most megosztották az első fellépők nevét.

Mint kiderült, többek között a német lemezlovas Robin Schulz és a francia sanzon, a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia díva, ZAZ is tiszteletét teszi majd Debrecenben,

előbbi július 20-án, míg utóbbi július 22-én. A külföldiek mellett persze magyar előadókból sem lesz hiány, többek között Majka, Krúbi, Manuel, a 30Y, az AWS, a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, a ByeAlex és a Slepp, valamint Dzsúdló is ott lesz a fesztivál színpadán.

Süli András, a fesztivál programigazgatója elmondta:

A zenei program összeállításával folyamatosan haladunk, több nemzetközi produkcióval is tárgyalásban vagyunk, és bízunk benne, hogy még idén további, jól csengő neveket tudunk bejelenteni. A hazai színtérről is egy első ízelítőt kínálunk most, de nagyon sok zenekarról csak később fogjuk fellebbenteni a fátylat.