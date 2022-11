Egész életét átkokainozta a Harry Potter főszereplője

Richard Harris gyermekei egy dokumentumfilmben számoltak be arról, hogyan emlékeznek apjukra, aki állításuk szerint sokszor a szemük láttára drogozott.

Richard Harris még húsz évvel ezelőtt hunyt el. Pályafutása során számos produkcióban tűnt fel, azonban a legismertebb közülük a Harry Potter-filmekben alakított szerepe, Albus Dumbledore volt. A bölcs varázslóként alakító Harris élete azonban nem volt olyan felhőtlen, mint gondolnánk, megjárta a poklot. Erről az időszakáról számol be a The Ghost Of Richard Harris című filmben három fia, ami szombaton fog megjelenni a Sky Arts nevezetű brit tévécsatornán.

Damian, Jared és Jamie 72 évesen elhunyt apjukra úgy emlékeznek vissza, mint a férfira, aki hatalmas mennyiségű kokaint fogyasztott el a szemük láttára, és 70 évesen egy kocsmai verekedésbe keveredett, azonban nem ez az egyetlen érdekesség az életével kapcsolatban.

Vadembernek tartották

A színész fiatalabb éveiben vadember hírében állt, aki nem mellesleg nőcsábász és hirtelen haragú volt, illetve sokat ivott. Állítólag azt követően, hogy 1969-ben elváltak első feleségével, Elizabeth Rees-Williamsszel, hét napos tivornyázást tervezett, amihez egy magánrepülőgépet is bérelt. Nem volt jó állapotban, veszekedett a barátaival és a rendezőkkel, illetve rámozdult egy apácára is – írja a The Sun.

Legkisebb fiának, az 59 éves Jamie-nek elmondása szerint az 1970-es években az apját egyszer úgy találta, hogy egy zacskó kokainba volt hajtva a feje.

Bementem a hálószobájába, olyan volt, mint egy jelenet A sebhelyesarcúból. Ledobta a kokaint a szőnyegre, ami azonnal szertehullott, az arca a kellős közepén volt. Kiszámíthatatlan alak volt

– emlékezett vissza.

Richard Harris gazdag szülők gyermekeként jött világra az írországi Limerickben, és több mint tíz éven át dolgozott színészként Angliában, mire az 1963-as Egy ember ára című filmnek köszönhetően felfigyelt rá a szakma. Ezt követően már több filmes felkérést kapott, szerepelt többek között a Telemark hősei, a Camelot és a A sziúk fogságában nevezetű produkciókban. Mikor nem forgatott, gyakran járt iszogatni a barátaival, vagy épp nőkkel töltötte az idejét.

Nem ismerek mértéket. Az első italomnak ellenállok, de a másodiknak már nem. Amikor ittam, nyakaltam az alkoholt. Amikor kokainoztam, túl sokat drogoztam. Amikor szerelmi hőstetteimet vittem véghez, csak úgy faltam a nőket

– vallotta be a korábbiakban Harris.

Nem volt szerencsés a párkapcsolatokban

Amikor a színész 12 év házasság után elvált Elizabeth Rees-Williams-től, magánrepülőgépet bérelt egy héten át tartó ünneplésre Európa-szerte, és meghívott egy sajtófotóst, hogy rögzítse az útjukat, aminek részét képezte egy hamburgi bordélyházba tett látogatás is. Ahogy arra a fotós, Bill Rowntree visszaemlékezett, Harris első dolga az volt, mikor megérkeztek, hogy egy amerikai apácával állt le beszélgetni.

A színészt és egykori nejét egyébként jó humorérzékkel áldotta meg a sors. A válásukat követően megajándékozták egymást. Harris egy tehénharangot vett volt feleségének, hogy mindig hallja, amikor érkezik, míg Rees-Williams egy kalitkát adott neki, amibe beleültetheti a következő feleségét. A színész ezt követően 1974-ben feleségül vette Ann Turkelt, majd nyolc év után váltak el, amit élete legviharosabb időszaka követett.

Az 1970-es években főleg olyan filmekben szerepelt, amelyek nem vonzottak túl sok nézőt. Az 1977-es Golden Rendezvous című thriller készítői be is perelték, mert túl sokat ivott, ami miatt elhúzódott a forgatás. Később egy bárban kötött ki csaposként, azonban a kokainnal még ekkor is meggyűlt a baja.

Párszor majdnem meghaltam

– ismerte be korábban Harris, aki 1978-ban az intenzív osztályon ébredt, és végül abbahagyta a drogozást.

Bár Harris felhagyott a kábítószerrel, ahogy az alkoholfogyasztását is megpróbálta visszafogni, az indulatait nemigen tudta. 70 éves korában kocsmai verekedésbe is keveredett, ez akkoriban történt, amikor megkapta Dumbledore szerepét a Harry Potter-filmekben. Ahogy fiai kifejtették, mindig is forrongott benne a düh, ami sosem múlt el, ahogy az élet iránti szeretete sem. Úgy gondolják, még nem akart elmenni.

(Borítókép: Richard Harris a Harry Potter és a Titkok Kamrája című filmben. Fotó: IMDB)