Meghalt a Power Rangers sztárja

Jason David Frank a zöld egyenruhás Power Rangert, Tommy Olivert alakította a sorozatban. A hírt menedzsere jelentette be vasárnap az Associated Press hírügynökség szerint. Halálának okát, illetve pontos időpontját a közleményben nem nevezték meg.

A hírre reagálva Walter Emmanuel Jones – aki a fekete Power Ranger volt a sorozatban – egy közös fotóval búcsúzott társától, és azt írta: alig hiszi el, hogy egy újabb barátjukat veszítették el. A színész arra utalt ezzel, hogy 2001-ben 27 évesen meghalt Thuy Trang is, aki a sárga Power Rangert alakította.

A sorozat 1993-ban indult az amerikai Fox csatornán. Jason David Frank a sorozat egyik legnépszerűbb színésze volt – írta az Associated Press. A hírügynökség azt is közölte, hogy a színész második felesége augusztusban válókeresetet nyújtott be, és hogy Franknek összesen négy gyermeke volt a két házasságából.

A sorozatból 2017-ben készült egy remake is, de az már közel sem volt olyan népszerű, mint az eredeti.

