A holokauszt elől menekült, pornóbirodalmat épített ki New York-ban

Chelly Wilson görög bevándorlóként érkezett az Egyesült Államokba, ahol álmait szerette volna valóra váltani. Ez idővel sikerült is neki, betört a pornóiparba, és New York egyik legbefolyásosabb szereplője lett.

Queen of the Deuce címmel dokumentumfilm készült Chelly Wilson életéről, ami nemrég debütált a DOC NYC fesztiválon. Wilson Thesszalonikiben látta meg a napvilágot még 1908-ban, majd zsidó származása miatt 1939-ben az Egyesült Államokba kellett menekülnie a holokauszt elől. Úgy vélekedett az országról, mint a világ legnagyszerűbb helyéről, ahol bármit megtehetsz. Nagy kanállal falta az életet, és talán legvadabb álmaiban sem gondolta volna, hogy ilyen messzire fog eljutni. Hot dog árusként kezdte, később egy egész birodalmat épített ki. Ő lett a pornófilmek nagyasszonya New York-ban, aki öt mozit üzemeltetett a Nyolcadik sugárúton, illetve egy étterme is volt.

A róla készült dokumentumfilmben főleg arra koncentráltak, hogy bemutassák, miképp boldogult egy férfiak által uralt világban. Wilson, akit egy karakán nőnek írtak le, gyakran fogadott vendégeket egyik filmszínháza, az Eros felett kialakított lakásában, kifejezetten népszerű személy volt. A produkció rendezője, Valerie Kontakos ugyanakkor azt is be akarta mutatni, milyen megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie amíg az Egyesült Államokba jutott.

Csak úgy vonzotta az embereket

Hogy tökéletesen bemutassák Chelly Wilson életét, számos archív felvételt, rokonok és barátok visszaemlékezéseit és interjúkat vettek alapul. A megszólalók között volt a lánya, Bondi Walters is, akinek elmondása szerint az édesanyja mágnesként vonzotta magához az embereket, jó kapcsolatai voltak.

Ő nem az a fajta ember volt, aki odament smúzolni. Magához vonzotta az embereket

– mondta Walters.

Wilson lánya továbbá megjegyezte, édesanyja Eros mozi feletti lakásának nappalija szolgált irodaként, amiben mindössze egy kanapé és egy dohányzóasztal állt. Gyakran olyan zacskók hevertek a helyiségben, amelyekben korábban a pénztárakból hozták fel a készpénzt. Hozzátette, Wilson minden újságot elolvasott, amihez hozzáfért, és négy nyelven beszélt. Pókerpartikat rendezett az otthonában, ahol díszes társaság gyűlt össze. Az asztal körül sokszor foglaltak helyet pornósztárok és maffiózók is. Sőt, közülük néhányan ott is aludtak, ki a padlón, ki az asztalon.

Anyámnál mindig volt valaki. Többnyire Görögországból jöttek, ideköltöztek vagy csak látogatóban voltak. Mindig jól jöttünk ki belőle. Kiválóan főztek, így mindig jókat ettünk

– magyarázta.

Filmesként kezdte

Chelly Wilson nem az Egyesült Államokban foglalkozott először filmkészítéssel, már szülőhazájában, Görögországban belekóstolt a szakmába. Főképp a háborúról készült riportokat forgatott, majd 1941-ben megjelentette első saját alkotását. Még ebben az esztendőben feleségül ment Rex Wilsonhoz, ám a házasságuk igen viharos volt, válással végződött.

Tíz évvel később, már az Egyesült Államokban, kibérelte (majd megvette) a Squire Theatert, hogy görög filmeket vetítsen ott, amelyek nem örvendtek túl nagy népszerűségnek, viszont később egy sokkal jövedelmezőbb lehetőségre bukkant. 1970-ben a Squire Theaterben – amit Cameónak nevezett el – mutattak be New York-ban az elsők között egy pornófilmet, ami a Sexual Freedom in Denmark címet kapta. Wilson ezt követően nekilátott az Eros és a Venus filmszínházak menedzselésének, illetve megvásárolta a Tivolit, amit átnevezett Adonisra – ez később az 1978-as A Night at the Adonis című pornófilm helyszínéül szolgált. A filmkészítés mellett az vendéglátóiparban is letette a névjegyét, társtulajdonosa lett a Mykonos nevű görög étteremnek, ami igen felkapottá vált.

Nem beszélt a holokausztról

Lánya, Bondi Walters elmondása szerint az édesanyja könnyen szóba elegyedett akárkivel, azonban néhány témáról nem szívesen beszélt. Köztük a holokausztról, illetve a Görögországban maradt rokonai sorsáról. Az Egyesült Államokba menekült Wilson emigrálása előtt még el tudta rejteni gyermekeit, Paulette-et és Danielt a nácik elől, majd 1946-ban visszautazott, hogy őket is Amerikába vigye. Ahogy Walters elmondta, a nagymamája, a nagybátyja és a nagynénje Thesszalonikiben tartózkodtak, amikor a nácik betörtek, mindannyian koncentrációs táborban haltak meg. Ugyanakkor azt is megjegyezte, édesanyja nem mondta el neki, hogy zsidó. Ezt később testvérétől, Paulette-től tudták meg.

Mint megemlítette, szülei házassága nem volt mesébe illő. Megesett, hogy a viták elfajultak, és székeket kezdtek dobálni idegességükben. Walters szerint édesapja ekkor mindig csak azt mondta, ez azért van, mert édesanyja nagy változáson megy keresztül. Wilson egyébként meg is csalta a férjét – aki egy időre Puerto Ricóba költözött –, két nővel volt viszonya. A New York-i pornófilmkészítés nagyasszonya a 70-es évektől kezdve viszont fokozaton kezdte maga mögött hagyni a bizniszt. A korábbi Eros filmszínház helyén ma már egy kocsma áll, míg a Venus egy étteremnek, a Trattoria Danielának ad otthont.

Chelly Wilson 1994-ben hunyt el 86 éves korában, azonban még halálát követően sem tudta kiengedni a kezéből a gyeplőt. Egy levelet írt lányainak, amelyben összeszedte, a búcsúztatóján milyen ételeket szolgáljanak fel, illetve miképp emlékezzenek meg róla.

Mint mondta, jöjjön mindenki a lakásomba, és koccintsanak rám. Azt is hozzátette, hogy teljesítette kötelességét itt a Földön, és visszatért Istenhez. Soha nem gondoltam, hogy vallásos lenne, de nyilvánvalóan voltak olyan dolgai, amelyek nagyon magánjellegűek voltak, és amelyeket inkább megtartott magának

– jelentette ki Bondi Walters, hozzátéve, édesanyja öröksége örökké élni fog, és mindig azt tanította neki: ha hiszel magadban, bármit megtehetsz az életben.

(Borítókép: A new york-i Squire Theatre épülete. Fotó: Morse Collection / Gado / Getty Images)