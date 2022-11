Nagyot megy a ValMar: Marics Peti Instája már a legértékesebbek között van

Az utóbbi években óriási népszerűségre szert tett közösségi platformok teljesen átírták a mindennapjainkat. Szinte nincs ember, aki még nem regisztrált az Instagramon vagy a Facebookon, Magyarországon legalábbis ez a két felület az, amit napi rendszerességgel a legtöbben használnak, illetve - elsősorban a fiatalabb generáció számára – a TikTok is már állandó időtöltésnek számít. Ezek a platformok mostanra jóval többet jelentenek annál, minthogy a barátainkkal kapcsolatban maradjunk, a különböző iparágak szereplői ugyanis gyorsan megtanultak hasznot húzni abból, hogy a közösségi csatornákon elképesztő tömegeket érhetnek el, ami alól a zenei szféra sem jelent kivételt.

Az időtöltés és a szórakozás mellett üzleti szempontból is egyre fontosabb lett a tartalomgyártás, illetve annak a minősége és hatékonysága. Ez az igény kitermelte az influenszereket, vagyis azokat a kreátorokat, akik a népszerűségüknek köszönhetően tömegeket képesek befolyásolni, ami a követőik fogyasztói szokásaira is nagymértékben hatással lehet. A zeneipari szereplők közül is már nagyon sokan véleményvezérnek számítanak, ami bizony a karrierjük alakulására is kihat, hiszen ezek a felületek a legalkalmasabbak rá, hogy a fiatal korosztállyal interakcióba lépjenek, és ezáltal egy hozzájuk érzelmileg is kötődő, aktív közönségbázist építsenek.

Sokan a közösségi oldalakon robbannak be először

A Z generáció előadói, akik gyakorlatilag ebben a világban nőttek fel, sok esetben már azt megelőzően óriási rajongótáborral rendelkeznek a social platformokon, hogy a sajtó megemlítené a nevüket. Jó példa erre a ValMar duó, melynek tagjait Marics Peti televíziós szereplése előtt nem igazán hordozott a tenyerén a média, pedig a formációnak már akkor is voltak több milliós megtekintésű videóklipjei, és rendszeresen felléptek különböző fesztiválokon és klubokban. Az, hogy a műsorban Marics a döntőig menetelt, szintén igazolja, mekkora a bázisuk, ami a Sztárban Sztár óta egyre csak nő, illetve egyre szélesebb korosztályt ölel fel. Egy ilyen karrierúthoz viszont nem elég pusztán jelen lenni a különböző közösségi platformokon – kell, hogy legyen érzéke hozzá és tudatosan használja azokat az ember, amit a ValMar esetében már a kezdetektől a Post For Rent csapata támogat.

A cég, amit 2016-ban influencer marketing szoftverfejlesztés céljából alapítottak, és ma már globálisan hét franchise-uk van, többek közt Törökországban, Pakisztánban, illetve a GCC régióban, egyfajta melléktevékenységként működtetnek influencer marketing ügynökséget hazánkban. Jelenleg 80 tartalomgyártóval dolgoznak, olyanokkal, akik a közösségi médiában váltak ismerté, mint például Viszkok Fruzsi, WhisperTon, Kempf Zozó, Verebélyiék vagy Abosi Barni. Ezek a nevek sokak számára nem feltétlenül csengenek ismerősen, ám Varga-Szilágyi Zsolt, a vállalat talent üzletágának ügyvezetője szerint követőtábor tekintetében nagyjából lefedik Magyarország közösségi média felhasználóinak nyolcvan százalékát.

A népszerűség az árat is felhúzza

A zenészek közül szponzoráció tekintetében a magyar Z generációs pop szakma top előadóit és DJ-it, köztük T. Danny-t, KKevint, Jaurit vagy a Bruno x Spacc formációt képviselik. Teljeskörű és egyben kizárólagos menedzsmentként – a klipforgatások szervezésén keresztül, a naptáruk vezetésén át a fellépések szervezéséig – viszont csak a ValMar ügyeit intézik, mert alapvetően nem ez a fő profiljuk. Varga-Szilágyi azt mondja, a duó esetében a fellépések szervezése horrornak számít - naponta több órányi telefonálást igényel, amit a zenészek nem is tudnának egyedül menedzselni, mert elvinné a fókuszt az alkotásról. A ValMar beugró ára jövőre csaknem a kétszeresére nő, de természetesen ezzel plusz élményt is biztosítanak a rajongók számára – bővülni fog a zenekar, illetve látványvilágban és színpadtechnikában is fejlődnek.

Az Index megkeresésére Varga-Szilágyi Zsolt a ValMar sikertörtén keresztül részletesen mesélt arról, hogy a feltörekvő előadók esetén miért olyan fontos, hogy megfelelően használják a social platformokat, és hogy a közösségi oldalak megjelenésével mennyiben változott ma az induló zenekarok karrierútja a korábbiakhoz képest.

A ValMar elképesztően népszerű lett az utóbbi időben, amihez feltehetőleg a televíziós szereplések is hozzátettek. Vagy már előtte is ennyire népszerűek voltak?

A kezdetektől nagyon tudatosan építettük a formációt. Van egy együttműködésünk a World Is Mine Grouppal, akik az egyik legnagyobb rendezvényszervező csapatnak számítanak Magyarországon – ők szervezik a fiúk fellépéseit. Több mint 100-150 bookingot intéztek már akkor is a ValMarnak, amikor a számaik még lényegesen kisebb közönséghez jutottak el. A Visz a Vérem című szám hozta el az első nagyobb sikert és ismertséget a csapat számára, melyet az Éget a nap követett, amellyel azóta Fonogram-díjat is nyertünk. A teljes áttörést természetesen az Úristen és Marics Peti Sztárban Sztár szereplése hozta, melynek köszönhetően lekezelhetetlen mennyiségű megkeresést kapunk fellépések, szülinapi köszöntések és egyéb rajongói felkérések kapcsán.

Ilyesmit is vállalnak?

Nem vállalunk szülinapokat, és esküvőket se, mert nem fér bele a zenekar márka építésébe és időrendjébe se. Amennyiben egyszer is kivételt tennénk, onnantól kezdve sajnos teljesen menedzselhetetlen lenne ennek kezelése, így konzekvensen megköszönjük az ilyen meegkereséseket, de nem tudunk egyiknek se eleget tenni. Ebben a kategóriában kizárólag olyan dolgokra mondunk igent, amelyek valamilyen jótékonysági eseményhez köthetők – például fellépünk a Leukemias Gyerekekért Alapítvány egyik karitatív eseményén, természetesen ingyenesen.

Kétségtelenül a youtuberek és tiktokkerek világát éljük, ami a zenei pályára lépő fiatalok karrierútját is megváltoztatta. Ön hogy látja, a feltörekvő előadók esetén a klasszikus pályaívnek van még létjogosultsága egyáltalán?

Szerintem az új generáció már teljesen másképp látja a zeneiparban rejlő lehetőségeket és ez elsősorban a közösségi média adta eszköztár érdeme. Ha a ValMar esetében foglalkoztunk volna eddig CD kiadással, akkor valószínűleg már lenne egy többszörös platinalemezünk, de ez már kevésbé élvez prioritást, mert mindenki a Youtube-on és Spotify-on méri a sikereket. Érdekes egyébként, hogy amíg nemzetközi szinten a Spotify hallgatottságot veszik alapul a siker mércéjeként, addig Magyarország ilyen szempontból még egy lépéssel lemaradva a YouTube megtekintésekben számolja a sikereket. Vannak olyan ValMar klipek egyébként amiket már többen látták, mint egyes világsztár előadókét. A YouTube ráadásul még jól is fizet – a nemrég megjelent Színvak című daluk három nap alatt hétszámjegyű bevételt termelt. A rádiós és egyéb lejátszások, ehhez képest gyakorlatilag alig fizetnek. Egy kiemelt előadó vagy vlogger a Youtube AdSense bevételeiből, akár meg is tud élni akkor is, ha csak ez az egyetlen bevételi forrása.

Ezek szerint sokkal kifizetődőbb, ha egy friss előadó először felépíti magát a közösségi platformokon.

Véleményem szerint igen. Sőt, szerintem a legjobb platform erre most már a TikTok. Miután feltettünk egy kis részletet ValMar Úristen című számából, több ezer videót töltöttek fel a felhasználók, azt megelőzően, hogy a dal egyáltalán megjelent. Mi nagyon szeretjük ezt a platformot és ennek lehetőségeit, a Youtube-bal összehangolva tökéletes egyveleget alkotnak. Az új generáció fiatal zenészei egyébként már azt csinálják, hogy először csak a YouTube-ra töltik fel a dalaikat, és a nézettség, illetve a bevételek növelése miatt hagyják, hogy három-négy napig ott pörögjön és csak ezt követően adják ki a különböző zenei streaming platformokon.

A ValMar esetén hogyan kezdődött az építkezés? Regisztráltak a TikTokon és elkezdtek vicces tartalmakat feltölteni?

Szerencsére rendkívül jó érzékük van az efféle tartalomgyártáshoz. Peti például nagyon kreatív, ha jön egy ötlete, megcsinálja és elindít vele egy trendet. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a TikTokkal, melynek keretein belül bármikor szervezhetnénk kiemelt LIVE-ot egy-egy dal megjelenésekor, amelyről az összes felhasználó értesítést kap, de még soha nem volt rá szükség, mert szerencsére önmagától is mindig berobbannak a ValMar dalai és sok esetben még trend is lesz belőle. A YouTube-videók nézettségében az is szerepet játszik, hogy a Z generációs zenészek nagyon összetartóak. Korábbi iparági tapasztalataim apaján az idősebb generációnál sokkal nagyobb a verseny és a széthúzás. Velük szemben a fiatal generáció tagjai abszolút támogatják egymást. Ha valakinek megjelenik egy zenéje, a top előadók mind megosztják Instagram Storyban és gratulálnak egymásnak. A ValMar esetén így Valkusz Milán és Marics Peti Instagramja mellett a korosztályukhoz tartozó összes zenész felületére támaszkodhatunk. Ezért is tudnak mindannyian néhány nap alatt milliós nézettségeket produkálni, ami hihetetlen dolog.

A ValMar esetén mi volt előbb? Az influenszerkedés vagy a zene?

Előbb voltak zenészek. De nagy szerencse, hogy szimplán humoros videók gyártása céljából Peti nagyon korán letöltötte a TikTokot, ahol több mint 150 ezer követője volt már akkor is, amikor még alig ismerték a dalaikat. A dolog alapvetően úgy indult, hogy amikor még a Red Bullnál dolgoztam, én is segítettem Milán DJ karrierjének elindulásában egyetemi fellépéseik szervezésével, ami azért is volt hasznos, mert beállt mögé egy márka felületet adva neki, ezáltal pedig egyre ismertebbé vált. Később, amikor a Post For Rent cégcsoport operatív ügyvezetője lettem, a formációt leigazoltam a talent csapatunkba, és elkezdtünk szponzorációs együttműködéseket előkészíteni klipjeikhez. Ennek és dalaik sikerének segítségével pedig megállás nélkül tudtak nőni a csatornáik is. Nagyobb márkaegyüttműködéseknek köszönhetően óriásplakát kampányokban tudtak részt venni olyan ismert emberekkel, mint például Istenes Bence – ebből adódóan alakult ki például Bence és Peti azóta is tartó barátsága.

A Sztárban Sztár kezdetén azért az idősebb korosztály nem feltétlenül tudta, ki az a Marics Peti.

Őszintén szólva már a Sztárban Sztár előtt is voltak milliós klipjeik, és a klubturnék során minden alkalommal 500-1000 ember előtt léptek fel. A tévés szereplésnek köszönhetően diverzifikálni és bővíteni tudta Peti a közösségi média csatorna eléréseit. Most megint egy új szintet léptünk azzal, hogy Milán is bekerült a tévébe, és ő is teret nyert a hagyományos médiában. Alapvetően a sikert nem a követők számában mérjük, hanem az engagement rate-ben. Peti és Milán átlagosan több profilt tud elérni és interaktálni velük, mint a hazai TOP véleményvezérek és egyes celebekkel szemben akár tízszerese is lehet az engagement rate-jük. Elképesztő, amit jelenleg ők elérés szintjén tudnak a social médiában. Jelenleg Magyaroszágon az egyik legerősebb Instagram csatornával rendelkezik Peti.

Erősebb az övé, mint mondjuk Majkáé?

Időarányosan nézve Peti célközönségében már most erősebb, de Majka még mindig az egyik legmeghatározóbb Instagram account itthon.

És mondjuk Sebestyén Balázshoz képest hol állhat most Marics Peti?

Sebestyén Balázs egy teljesen más kategóriában és iparágban van, de médiaértékét és követőire való hatását tekintve azt gondolom, hogy Marics Peti is el fog jutni az ő szintjére – csak idő kérdése.

De azért kijelenthetjük, hogy Marics Peti a social felületeken az egyik legértékesebb az országban.

A jövőérték figyelembevételével szerintem egyértelműen. Ha azt nézem, hogy egy márka hogyan gondolkodik, akkor vele nagyon könnyű prémium brandeknek azonosulnia, mert van egy egyedi stílusa és nagyon jól tudja konvertálni a márkaüzenetet a követői számára. Minden szempontból szerethető a karaktere, ahogy Miláné is, mert van bennük egy gyermeki tisztaság, amivel mindenki azonosulni tud. A sikerek hatására sem vettek fel sallangokat, mindenkivel ugyanúgy bánnak, mintha egy gimis osztálytársuk lenne. Balázsnál már nem feltétlenül van meg ez a nyitottság, ami jelenleg rendkívül fontos a közösségi médiában, hiszen a követőek arra vágynak, hogy valamilyen formában kapcsolatot teremthessenek a kedvencükkel. Ettől függetlenül nyilván jelen pillanatban Sebestyén Balázs és Istenes Bence csatornái is jóval értékesebbek még.

A social médiában látható eléréseket egyébként mennyire lehet átváltani vásárlóerőre? Mert feltehetőleg a ValMar rajongói azért a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, akik nem feltétlenül fizetőképesek.

Erre jó példa a nemrég meghirdetett Akváriumos koncertjük, amire három és félóra alatt elfogytak a jegyek, de amúgy az összes rendezvényünkre ekkora az érdeklődés. Még soha nem fordult elő a Budapest Parkban, hogy egy előzenekarnál megtelt volna a helyszín, márpedig amikor a Wellhello előtt játszottunk pontosan ez történt. De ha félretesszük a koncerteket, Marics Petinek nemrég volt egy együttműködése egy cipőbolt hálózattal, amely során, ha valaki vásárol bármilyen cipőt az üzletben akkor találkozhatott és készíthetett egy közös fotót vele. Egy négy órás Meet & Greet keretein belül megdöntötte az üzletlánc hazai értékesítési rekordját. Több ezer rajongó vett részt az eseményeken, akik sikítva várták, hogy láthassák Petit. Utoljára gyerekkoromban láttam ilyesmit – talán SP körül volt hasonló rajongás anno Magyarországon.

Ezt a fajta rajongást egyébként hogyan tudja feldolgozni? Van, aki segít neki ebben? Mert azért el lehet szállni ettől vagy akár olyan dolgokhoz nyúlni, amik nem feltétlenül vezetnek jóra.

Hála az égnek nagyon helyén van az értékrendje ilyen szempontból. Két lábbal a földön jár és szerencsére jó a baráti társasága van. Rengeteg időt töltünk együtt, és rendszeresen megbeszéljük azokat a témákat, amik foglalkoztatják. Szeret elvonulni is, lazulni és FIFA-zni a haverokkal, ezáltal könnyen tud teljesen kikapcsolni, mert nyilván csütörtöktől vasárnapig megállás nélkül a színpadon van, amiben nagyon el tud fáradni. Ilyen szempontból a nyaruk is megterhelő volt lelkileg, de jövőre már csak nagyzenekaros koncerteket tervezünk, így lényegesen kevesebbet fognak fellépni, az idei évhez képest.

És a social mediában tapasztaltakat mennyire tudja szétválasztani a valóságtól?

Teljesen helyén kezeli a két világot és abszolút önazonos. Tudatosan használja a social media felületeket, nagyon ritkán oszt meg magánjellegű tartalmakat. Abban mindketten egyetértenek, hogy nagy befolyással bírnak a követőtáborukra és csak, olyan témákban nyilvánuljanak meg, ami ténylegesen érdekli őket. Többnyire a zenei tartalmakra koncentrálnak.

Akkor érzik a felelősségét, mekkora hatása lehet annak, ha kitesznek valamit.

Abszolút. Rendkívül tudatosak. Kifejezetten jó az, hogy hosszú évekig csapatsportot űztek, mert igazi csapatjátékosok - értenek mindent, tudják, mikor és hogyan kell harcolni, és hiába hiszi azt mindenki, hogy ez egy könnyen jött siker volt, valójában nyolc évnyi munka és küzdés van benne. Mindent átbeszélünk, mert fontos, hogy csak olyasmit vállaljunk el, ami illeszkedik a brandjükhöz, de hála az égnek, hasonlóan gondolkodunk ebben. Szóval abszolút tudatos az építkezés, mert a cél Magyarország legsikeresebb zenekarává válni.

Mit gondol, ha már a social media a zeneiparban is ennyire fontos lett, az idősebb generáció hogyan tud ehhez alkalmazkodni, illetve kapcsolódni? Mennyire áll nekik jól mondjuk a TikTok? Mert azért vannak próbálkozások.

Én azt látom, hogy akik kicsit tudatosabbak az építkezésben, azok megpróbálnak együttműködni a fiatalokkal, és nyitni az ő követőbázisuk irányába.

Ami nem mindig sül el jól.

Igen, de ha a social média eléréseket nézzük, akkor kifejezetten jól teljesítenek ezek az együttműködések. Pixa vagy a Wellhello például mindig nyitnak az újakra és ezek a kollabok általában kifejezetten jók sikerülnek.

(Ez a szerkesztőségi anyag a Music Hungary Kft.-vel együttműködésben jött létre.)

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)