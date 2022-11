Szeretett jelenetet rendezni, ilyen volt valójában Erzsébet anyakirályné

A néhai királynő, II. Erzsébet mellett az édesanyja, Erzsébet anyakirályné is a királyi család legnépszerűbb tagjai közé tartozott egykor. 2002 márciusában hunyt el, 101 éves korában, azonban a britek azóta is meleg szívvel emlékeznek rá. Végtelen jókedve ragadós volt, azonban máig egész keveset tudni arról, hogyan viselkedett a palota falai mögött. A királynéról még november elején adtak ki egy könyvet Do Let’s Have Another Drink!: The Dry Wit and Fizzy Life of Queen Elizabeth the Queen Mother címmel.

Ahogy egy királyi történész kifejtette, VI. György király neje sosem unta meg a virágmintás ruhákat, ahogy az extravagáns kalapokat is nagyon kedvelte. Hozzátette, kifejezetten mulatságos volt az öltözködési stílusa. A korábbiakban megjelent kötet szerzője, Gareth Russell pedig egy interjúban számolt be bővebben arról, milyen is volt valójában Erzsébet anyakirályné.

Mint azt Russell megjegyezte, a királyné szerette szórakoztatni a környezetében lévőket, ahogy abban is mindig benne volt, ha épp jelenetet kellett rendezni – csakis jó értelemben. A szerző kifejtése szerint mindemellett az alkoholt sem vetette meg, kifejezetten iszákos volt. Russell hozzátette, a legérdekesebb, hogy ennek ellenére kevés történetet lehet hallami arról, hogy a királynét azon kapták volna, hogy épp dülöngél az italozás miatt vagy épp nehézsége akad a beszéddel. Az író elmondása szerint ez annak volt köszönhető, hogy tisztában volt a korlátaival.

Russell kiemelte, Erzsébet anyakirályné egy szokásos hétköznapon legalább három italt fogyasztott el: egy koktélt ebéd előtt, egy italt ebédre, és egyet vacsora közben. Ugyanakkor ha királyi kötelezettségei mást kívántak, eltért a szokásos menetrendtől. Az italokat egyébként a legtöbbször inasa, William Tallon szolgálta fel neki – a Backstairs Billy becenévre hallgatott –, aki 1960-2002-ig dolgozott a királynénak. Tallon homoszexuális volt, és a palota egy másik alkalmazottja, Reginald Wilcock volt a párja több mint harminc éven át.

A humora verhetetlen volt

Ahogy arra az író visszaemlékezett, Erzsébet anyakirályné gyakran élt fekete humorral – ami összességében a britek nagy részére jellemző –, és egy történet már-már legendássá vált vele kapcsolatban. Egy alkalommal ugyanis hallotta, amint Tallon és Wilcock úgy civakodnak egymással a palotában, mint a nők, mire a királyné odalopakodott hozzájuk, és megjegyezte:

Nem bánná valamelyik vén királynő kettőtök közül, ha ez az öreg királyné kérne egy italt?

Az inasokra egyébként a queen jelzőt használta, amit az angol szlengben a nőiesen viselkedő meleg férfiakra is szokták használni, erre utalt a királyné is, de a magyar nyelvbe nehezen lehetne átültetni ezt a kifejezést. Russell kifejtette, a királyné nagyra becsülte Tallont, és gyakran vette védelmébe a homoszexuális embereket. Ez egyébként igen kockázatos volt, mivel abban az időben a homoszexualitás illegálisnak számított Nagy-Britanniában.

Az író kiemelte, a királyné szíve csücske volt legidősebb unokája, III. Károly király, akinek felcseperedését örömmel követte végig. Russel szerint ugyanakkor valószínűleg nem üdvözölte volna Harry herceg és Meghan Markle döntését arra vonatkozólag, hogy maguk mögött hagyják királyi kötelezettségeiket.

Harry herceg keresztelőjén azt mondta, reméli, hogy neki és a bátyjának az lesz a legnagyobb tanulság, hogy mindig az országot helyezzék előtérbe

– magyarázta Russell.

