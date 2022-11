Kiderült, miért borultak sötétbe JLo közösségi oldalai

Az Index is beszámolt róla, hogy a héten sötétbe borult Jennifer Lopez valamennyi közösségi oldala, ami egyes híresztelések szerint egy nagy bejelentés előjele volt. JLo az Instagramról is törölte az összes bejegyzését. Nem sokkal később a színész-énekesnő újra megváltoztatta a profil- és borítóképét a Facebookon, ahol fekete alapon a neve volt olvasható.

Jennifer Lopez pénteken visszatért a közösségi portálokra. Az Instagram-oldalán közzétett bejegyzéséből és videójából kiderül, hogy nem haláleset miatt borult feketébe az összes platformja, hanem egy művészi újrakezdés és egy nem akármilyen évforduló miatt. Bejelentette, hogy új zenei projekttel, albummal jelentkezik.

This is Me... Now

– írta a videóhoz. Ezzel a húsz évvel ezelőtt megjelent lemezére, a This is Me... Thenre utalt, melynek szerzője és producere is volt.

Az énekesnő új zenés korszakát beharangozó This Is Me... Now megörökíti azt az érzelmi, spirituális és pszichológiai utazást, amelyet az elmúlt két évtizedben megtett. Érzelmileg nyers és őszinte projektről van szó, az életéről és élményeiről szóló dalokkal. Az új, 2023-ban megjelenő album tele lesz személyes dalokkal – írja a Deadline.

A This Is Me... Now projektben új oldalát mutatja meg JLo: középpontba kerülnek a nehéz gyermekkora mellett sikertelen kapcsolatai és azok a hihetetlen érzelmi utazások, melyekben eddig része volt.

Ez az album egy filozófia, egy elmélkedés, egy korszellem letükröződése. A reményről, a hitről és az igaz szerelemről szól, amely soha nem hal meg

– olvasható a projekt közleményében.

Ben Affleck kiemelt szerepet kap az új albumon

Az új albumon 13 szám szerepel, köztük a Dear Ben pt. II és a Midnight Trip to Vegas, melyeket az Oscar-díjas Ben Affleckkel kötött júliusi házasságkötése és szerelmük ihletett. A 2002-es albumra a Dear Ben című dal került fel, amely egy ballada Affleckről. Ezt a szerzemény akkor született, mikor Lopez Az Argo-akció című film rendezőjével járt.

Lopeznek 2014 óta nem jelent meg új saját, nagy zenés albuma. Az azóta eltelt időszakban főként kislemezeket adott ki, valamint szerepelt a 2022 februárjában bemutatott Marry Me című romantikus, zenés filmvígjátékban, melynek producere is volt.

JLo idén nyolc stúdió-, egy remix- és három válogatásalbummal, egy filmzenével, 65 kislemezzel, öt jótékonysági kislemezzel és 12 promóciós kislemezzel jelentkezett.