Meghalt Irene Cara Oscar-díjas énekesnő

Az Oscar-díjas Irene Cara publicistája, Judith Moose a Twitter-oldalán közölte a rossz hírt, miszerint a színésznő-énekesnő az otthonában hunyt el. Halálának oka egyelőre ismeretlen. Ahogy Moose megfogalmazta, a család szeretné békében feldolgozni a gyászt. Hozzátette, egyelőre még nem tudják, mikorra tűzik ki a temetés időpontját, azonban az biztos, hogy egy megemlékezést fognak tartani a rajongóknak.

Elképesztően tehetséges lélek volt, akinek öröksége örökké élni fog a zenéjén és a filmjein keresztül

– írta Moose.

Irene Cara New Yorkban született 1959-ben öt gyermek közül a legfiatalabbként. A Broadwayn olyan produkciókban szerepelt, mint az Ain’t Misbehavin’, a The Me Nobody Knows és a Maggie Flynn. A hangja sokaknak lehet ismerős, mivel társszerzője volt, és ő énekelte a Flashdance című film főcímdalát, ami a What a Feeling címet kapta.

A nótának akkora sikere volt, hogy még a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat is kiérdemelte. A filmben nyújtott alakításáért egyébként egy Golden Globe-díjjal és két Grammy-díjjal is jutalmazták. Cara feltűnt a méltán népszerű Fame című produkcióban is Coco Hernandez szerepében, és ennek a filmnek szintén ő énekelte a címadó dalát.