„Harry herceg a falhoz szorított, 15 percig birkóztunk”

Egy nő azt állította, hogy Harry herceg adta neki a „legszenvedélyesebb csókot”, amit valaha is kapott.

Catherine Ommanney azt állítja, hogy külön élt volt férjétől, Stephentől, amikor 2006 májusában a londoni Art Barban találkozott a sussexi herceggel. Abban az időben Harrynek kapcsolata volt Chelsy Davyvel, de Ommanney azt mondta, elképzelhető, hogy a pár éppen szünetet tartott, amikor találkoztak.

A nő, aki 13 évvel idősebb Harry hercegnél, és kétgyermekes anyuka volt már akkor is, amikor megismerkedett a herceggel, azt állította, hogy a brit főváros egyik klubjában találkoztak. A nő elmondása szerint az után döntött úgy, hogy beszél a rövid románcukról, hogy megtudta, a 38 éves Harry a hamarosan megjelenő memoárjában, a Spare című könyvében ír a volt barátnőiről. A most 51 éves elvált asszony azonban úgy véli, hogy a korkülönbségük miatt nem fog szerepelni a könyvben.

Catherine Ommanney, aki egykor a The Real Housewives of DC című amerikai valóságshow-ban is szerepelt, a herceggel való kalandját „élete legszebb időszakának” nevezte, de elismerte, hogy nem akart tényleges kapcsolatot, mivel a herceg sokkal fiatalabb nála.

Visszaemlékezve az első találkozásukra, Ommanney elmondta, hogy Harry három testőr kíséretében jelent meg egy bárban. Amikor este 11 óra körül mindenki távozni kezdett a bárból, Harry meghívta őt, hogy csatlakozzon hozzá. Ezután egy másik klubba mentek, de mivel a nő éhes volt, megkérte Harryt, hogy készítsen neki egy jó szalonnás szendvicset.

Ommanney azt állítja, hogy elment Harry barátjához Chelsea-be, és miközben cigarettázott a herceggel, a férfi megnyílt neki, és megemlítette a néhai II. Erzsébet királynőhöz fűződő erős kapcsolatát is.

Felmentünk az emeletre a fürdőszobába, és elkezdtünk bohóckodni, mint a tinédzserek, a fogkefékbe énekeltünk, mintha mikrofonok lennének. Beültünk a kádba ruhában, az egyik barátunk készített egy fotót is akkor a telefonommal

– mondta el élményeit a nő. Majd folytatta: „Harryvel kimentünk a konyhába, és csinált egy nagyszerű szalonnás szendvicset. Sokáig ültünk a konyhában, és beszélgettünk. Elkezdtünk játszadozni, és azt hiszem, körülbelül 15 percig birkóztunk, amikor azt mondtam neki, hogy haza kell mennem.”

Azt mondta, ekkor Harry herceg hirtelen megcsókolta őt.

Ekkor a derekamnál fogva felemelt a padlóról, és a falhoz szorított. A leghihetetlenebb, legszenvedélyesebb csókot adta, amit életemben valaha is kaptam.

Ommanney elmondta, Harry ragaszkodott hozzá, hogy aznap este hazavigye őt Battersea-be, majd folytatták az SMS-ezést, és egy héttel később ismét találkoztak egy kensingtoni bárban.

Két újabb randi után azonban Harry megváltoztatta a számát, és évekig nem találkoztak, mígnem 2009-ben egy barbadosi pólómeccsen futottak össze.

