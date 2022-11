Kim Kardashian miatt maradtak gyógyszer nélkül a betegek

Kim Kardashian még az idei Met-gálán jelent meg egy ruhában, amelyet először Marilyn Monroe viselt 1962-ben, azonban fogynia kellett, hogy beleférjen. A reality-sztár májusi nyilatkozata szerint három hét alatt több mint hét kilót sikerült leadnia, hogy elég vékony legyen. Azóta folynak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy egy olyan injekciós készítményt vehetett igénybe, ami szemaglutidot tartalmaz. Ilyen ismertebb gyógyszerek az Ozempic és a Wegovy, amelyeket a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére és a hosszú távú testsúlyszabályozásra használnak.

A TikTokon az utóbbi időben egyfajta csodaszerként kezdték el emlegetni ezen készítményeket, amelyek a közösségi média oldal felhasználói szerint segítenek leadni a fogyni vágyóknak a súlyuk közel ötödét. Mindezt azzal magyarázzák, hogy a szer elnyomja az étvágyat, nem kívánják az ételt, és néha el is felejtenek enni. Ha megnézzük a TikTokon, csak az #ozempic kifejezés több mint 285 milliós megtekintéssel bír, és hasonló adatokat látni, ha rákeresünk a #semaglutide vagy a #wegovy szavakra.

A gyógyszerről szóló tartalmak tehát futótűzként terjednek a platformon, így a kereslet is megnövekedett, ami a Daily Maily szerint globális hiányt idézett elő. Ez azért problémás, mivel a 2-es típusú cukorbetegséggel küzdő betegek számára a szemaglutidot tartalmazó készítmények létfontosságúak, ám ennek köszönhetően ők sem tudnak olyan könnyen hozzájutni.

A sztárok kedvenc módszere

Kim Kardashian ugyanakkor nem lenne az egyedüli, aki ilyen megoldáshoz nyúl a fogyás érdekében, ugyanis korábban Elon Musk a Twitter-oldalán ismerte el, hogy neki is a szemaglutid segített. A Variety még szeptemberben publikált egy kutatást, amelyből kiderült, a legnevesebb színészek az injekciós módszert részesítik előtérben, hogy minél vékonyabbak maradjanak.

Ez lett Hollywood legrosszabbul őrzött titka

– írták akkor.

Bár alapvető esetben ezen gyógyszereket az elhízott, egészségügyi problémákkal küzdő embereknek ajánlják, a szakemberek az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is felírhatják megelőző intézkedésként a szemaglutidot tartalmazó szereket a pácienseknek, mielőtt a betegségük kialakulna. Ennek köszönhetően pedig akár a hírességek is könnyebben hozzájuthatnak, nagy gondot okozva ezzel a komoly egészségügyi problémával küzdőknek, akiknek valóban szükségük van a gyógyszerre. A megugró kereslet ugyanis a szemaglutid készletek kiapadásához vezetett, amit az Ozempic gyógyszert forgalmazó Novo Nordisk is érzékelt az Egyesült Királyságban.

Tudatában vagyunk a készlethiánynak. Példátlan kereslet tette próbára gyártási kapacitásunkat. Dolgozunk azon, hogy ezt a lehető leghamarabb orvosoljuk

– mondta a lapnak a Novo Nordisk UK.

Az Egyesült Királyságban ugyanakkor a szemaglutidéhoz hasonló hatással bíró dulaglutidot és liraglutidot tartalmazó gyógyszerekből is hiány van. Leyla Hannbeck, a Független Gyógyszerészek Szövetségének vezérigazgatója szerint a szigetországban az is problémát okoz, hogy különböző webhelyeken tovább értékesítik ezen készítményeket, ráadásul aranyáron. Holott a szerek használata egyáltalán nem gyerekjáték.

Szemaglutid nélkül a betegek visszaesnek, hihetetlenül éhesek lesznek, és több ételt fogyasztanak. Visszahíznak, aminek az egészségük látja a kárát

– mondta dr. Carel le Roux, az ulsteri egyetem professzora, hozzátéve: „A szemaglutid az agynak az elhízás által érintett részét célozza meg. A kezelés célja végső soron az egészség javítása, nem pedig az, amit az emberek a tükörben látnak".

A szakember ugyanakkor azt is megemlítette, szerinte a készlethiány fő oka a sok elhízott amerikai, akiknek szükségük van a szerre. Mint kiemelte, a szemaglutidot tartalmazó gyógyszerektől önmagában senki nem fog fogyni, mivel az elhízás kezelésére szolgál. A készítmény mellékhatásai között szerepel többek között a hányinger, ahogy a betegek elmondása szerint nem is élvezik annyira az étkezést, mint korábban.

Mi a helyzet itthon?

Magyarországon a felnőtt lakosság 30 százaléka számít elhízottnak az OECD 2019-es adatai szerint, ami nem túl biztató adat. A fentebb olvasottak fényében többeknek felcsillanhatott a szemük a súlycsökkentő gyógyszer hallatán, azonban érdemes megjegyezni, hogy az itthoni szabályozás komolyabb a tengerentúlon tapasztaltaknál.

Az előbbiekben említett, szemaglutidot tartalmazó gyógyszerek közül például az Ozempic hazánkban is forgalomban van, ami egy oldatos injekció. Az interneten fellelhető adatok szerint egy vényköteles, TB-támogatott készítményről van szó, ami 35 799 forintba kerül. A külföldön tapasztaltakkal ellentétben ugyanakkor itthon semmilyen webhelyen nem lehet megvásárolni, csak a patikákban.

A Wegovy esetében már más a helyzet, mivel egy főleg az Egyesült Államokban ismert vényköteles szerről van szó, amit havonta 1300 dollárért árulnak. Míg egy szintén ígéretes készítmény, a Mounjaro, ami az utóbbi években komoly eredményeket ért el különböző kutatásokon, heti körülbelül 974 dollárért lesz megvásárolható külföldön.

(Borítókép: Kim Kardashian 2022. november 12-én. Fotó: Rodin Eckenroth/Getty Images)