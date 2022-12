Világsztár dj-k érkeznek jövőre a Balaton Soundra

Ahogy az már a korábbiakban kiderült, június 28. és július 1. között rendezik meg a 2023-as Balaton Sound fesztivált ismételten Zamárdiban. A szervezők már napokkal ezelőtt beharangozták, hogy hamarosan érkeznek az első nevek, és csütörtök reggel közzé is tették, kik lépnek fel biztosan jövőre a Balatonnál.

A bejelentés szerint napjaink legnevesebbnek számító dj-i közül jó néhány szórakoztatja majd a fesztiválozókat a magyar tengernél, köztük Armin van Buuren, Dimension, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Hardwell, Joel Corry, KSHMR, Kungs, Ofenbach és a Vini Vici. A szervezők ígérete szerint hamarosan olyan előadókat is be fognak jelenteni, akik inkább a technó és house műfajhoz állnak közelebb.

(Borítókép: Lakatos Péter / MTI)