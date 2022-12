Közel jár a hetvenhez, és még mindig Hollywood szexszimbóluma

Ma töltötte be 69. életévét Kim Basinger, így már egy lépéssel közelebb van a hetvenesek klubjához. A színésznő – sok más hírességhez hasonlóan – modellkedéssel kezdte karrierjét, majd később sikerült betörnie a filmiparba is. Azt követően, hogy felfigyelt rá a szakma, különleges szépségének köszönhetően főleg olyan szerepeket ajánlottak fel neki, amelyek csak Hollywood igazán nagy szexszimbólumainak jártak.

Az alakításai pedig azt is hűen tükrözték, külső adottságai művészi értékkel is párosulnak. Szerepei eddig Oscar- és Golden Globe-díjat hoztak neki, ahogy a Hírességek sétányán is régóta van már csillaga. Ha tesztelni szeretné tudását a színésznővel kapcsolatban, akkor tippelje meg, mi a jó válasz az alábbi kérdésekre!

(Borítókép: Kim Basinger 2017-ben. Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)