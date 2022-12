Dua Lipa a tudta nélkül majdnem fellépett a katari vb-n az apja miatt

A katari labdarúgó-világbajnokság több szempontból is felborzolta a kedélyeket. Egyes információk alapján 6500 munkás halála köthető a stadionok megépítéséhez, továbbá az állam homoszexualitással kapcsolatos nézeteinek is nagy visszhangja volt. Korábban egy amerikai szurkolót például azért kísért ki a biztonsági személyzet, mert szivárványszínű karszalag volt rajta. Ennek fényében az sem véletlen, hogy több híresség, köztük Shakira és Rod Stewart sem vállalta az eseményen való fellépést.

Ezen ismert személyek közé tartozik Dua Lipa koszovói-albán énekesnő is, aki korábban már megszólalt azokkal a pletykákkal kapcsolatban, amelyek szerint koncertezhet a labdarúgó-világbajnokságon. Minden híresztelést tagadott, ahogy azt is kifejtette, Katar megsérti az alapvető emberi jogokat, és arra kérte a világbajnokság házigazdáját, hogy tegyen lépéseket ez ügyben. Bár akkor megjegyezte, soha nem tárgyalt arról, hogy felléphet az eseményen,

a legújabb hírek szerint az édesapja viszont beszélt a katariakkal.

Dua Lipa semmit sem tudott

Egy nemrég nyilvánosságra került dokumentum szerint Dua Lipa édesapja, Dukagjin Lipa, aki egyben a menedzsere is, két éve tárgyalt a katarikkal az énekesnő fellépéséről, egyenesen a vb-t szervező bizottsághoz fordult. Amióta a hír napvilágra került, egyébként már ő maga is megszólalt, kijelentve, lánya semmit nem tudott arról, hogy megkereste őket. A 2020. március 9-én elküldött emailjében ez áll:

Lányomat, Dua Lipa énekesnőt képviselem, és szívesen megvitatom a legfőbb bizottsággal a 2022-es katari világbajnokság előadóiról szóló tervezetet.

Azonban nem ez volt az egyetlen üzenet, amit írt nekik. Mivel az előző e-mailre nem válaszoltak, 2021 januárjában újabbat küldött, megfogalmazva, meg tudnák-e a beszélni a jövőbeli lehetőségeket. Azt is megemlítette, hogy korábban élőben közvetítették Dua Lipa egyik koncertjét, valamint más előadókét is, amelynek ötmillió nézője volt, megdöntve minden korábbi rekordot. Ezen e-mailjére a bizottság egyik tagja már válaszolt, miszerint örülnek annak, hogy az énekesnő szívesen fellépne a rendezvényen. Dukagjin Lipa tavaly áprilisban ugyanakkor már aggódott amiatt, hogy még mindig nem tudtak tárgyalni az ügyben, ezért ismét egy e-mailt írt:

Megkerestek egy konkrét ajánlattal Dua Lipára és a megnyitó ünnepségre vonatkozóan, és szerettem volna kapcsolatba lépni önnel emiatt, és meggyőződni arról, hogy nem rossz ajtón kopogtatunk

– magyarázta.

Majdnem fellépés lett a vége

Az énekesnő édesapja nemrég egy nyilatkozatot is tett a felreppenő hírrel kapcsolatban, kijelentve, rendezvényszervezőként 2020-ban több e-mailt váltott a katari világbajnokság marketingcsapatával. Mint kifejtette, ezen megbeszélésekbe nem avatta be lányát, ahogy nem is tudott róluk. Megjegyezte, már a legelején leszögezte, hogy nem Dua Lipa nevében jár el, tehát az érdeklődése sem kifejezetten rá vonatkozott – bár az első e-mailből nem teljesen ezt lehet kikövetkeztetni.

Ez 2021 elején történt, abban az időben, amikor Katar több ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy megreformálja a munkajogot és javítja az emberi jogok helyzetét. Ahogy a megbeszélések folytatódtak és a világbajnokság közeledett, világossá vált, hogy ezeket a fogadalmakat nem tartják be, ezért nem tárgyaltam többet velük. Azóta több, a katari világbajnoksághoz köthető személy is megkeresett, akikkel közöltem, hogy Dua nem vesz részt ebben

– jelentette ki Dukagjin Lipa.

