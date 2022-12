Kiderült, miért volt jelentős Dua Lipa számára a nevét viselő dal

Jack Harlow elmondta, hogy mielőtt új albuma májusban megjelent volna, előbb felhívta Dua Lipát, hogy a hozzájárulását kérje. A Magyarországon is rendkívül népszerű énekesnő rábólintott a dal megjelenésére.

Miután novemberben személyesen is találkozott a rapperrel Los Angelesben egy rendezvényen, egészen belebolondult, és állítólag azóta is folyamatosan kapcsolatban állnak.

Bennfentesek szerint még New Yorkba is elrepült, hogy találkozzon vele a pénteki Z100 Jingle Ball fellépése után – írja a Page Six.

A koncert után külön jelentek meg és külön távoztak egy étteremből New York Meatpacking District nevű városnegyedében, hogy titokban közösen ebédeljenek. Állítólag mindent megtettek, hogy ne lássák őket, de egy privát bejáraton át besurrantak, és később látták őket, amint külön távoznak az étteremből.

Dua Lipát nemrégiben még Trevor Noah-val hozták össze a pletykák, miután a párost ölelkezve fotózták le egy New York-i vacsora után szeptember végén. Komoly kapcsolata volt Gigi Hadid testvérével, Anwarral is, de 2021 decemberében elváltak útjaik.

(Borítókép: Dua Lipa 2022. november 2-án. Fotó: Phil Walter/Getty Images)