Kiderült, mikor nyit a budapesti Madame Tussauds

Az eredeti tervekhez képest ugyan közel egy teljes év csúszással, de 2023 első felében tényleg megnyitja kapuit a budapesti Madame Tussauds-viaszmúzeum – hamarosan pedig a jegyértékesítés is kezdetét veszi.

Az attrakciónak a főváros egyik legimpozánsabb műemlék épülete, az V. kerületi Palazzo Dorottya ad majd otthont, melyben előreláthatólag kereken ötven magyar és nemzetközi vonatkoztatású figurával és installációval ismerkedhetünk majd meg.

A figurák kilétét a premierig hétpecsétes titokként kezelik, a Madame Tussauds Budapest hivatalos weboldalán azonban többek között Marilyn Monroe és Leonardo DiCaprio viaszfigurájának képe fogadja a látogatókat, így nem lenne meglepő, ha ők ketten a kiállítás részét képeznék. A kiadott közlemény szerint a felejthetetlen élményeket a figurákon túl rengeteg interaktív elem is garantálja majd: zenei és vizuális megoldások, megelevenedő díszletek és játékok gondoskodnak arról, hogy minden korosztály jól érezze magát.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a budapesti létesítmény lesz az első olyan Madame Tussauds-múzeum, mely franchise-helyszínként fog üzemelni, az ugyanis nem a központi jogtulajdonos, vagyis a brit Merlin Entertainments beruházásából, hanem a magyar Dorottya Experience jóvoltából készült. A cég legnagyobb tulajdonosa Kreinbacher József építőipari vállalkozó és pezsgőgyáros, az egyik leggazdagabb magyar üzletember, aki benne van a Gellérthegyi Sikló projektjében is, illetve Hungarian Entertainments nevű holdingcége is ilyen fókuszra utal.

Elindult a jegyértékesítés

Bár a nyitás pontos dátuma még nem ismert, a jegyértékesítés már elkezdődött, így a jövő év első felében szinte biztosan megnyitja kapuit a múzeum. A jelenleg elérhető kedvezményes árú belépők 7190 és 8990 forint között mozognak – előbbi természetesen a gyermekekre (7–14 éves korig), míg utóbbi a felnőttekre vonatkozik. Ennek fényében látható, hogy a múzeum látogatása egy család számára még az úgynevezett családi belépő ellenére is egy vagyonba fog kerülni, két felnőtt és két gyerek 24 990 forintért nézheti meg a viaszbábukat.

(Borítókép: Meghan Markle és Harry herceg viaszfigurái a londoni Madame Tussauds-ban. Fotó: Tolga Akmen / AFP)